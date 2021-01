Como fazer a sua empresa se destacar na internet

Kaio Augusto, do Jornal de Negócios do Sebrae

Por Kaio Augusto, do Jornal de Negócios do Sebrae

O SEO é uma sigla para o termo em inglês Search Engine Optimization, ou otimização dos motores de busca. Isso se refere a um conjunto de técnicas para fazer com que sites sejam encontrados mais facilmente pelos algoritmos de buscadores como o Google.

Confira algumas dicas do consultor Luiz Felipe Navarro, do Sebrae em Araraquara, de como melhorar o SEO do site de sua empresa.

Conheça bem a persona

A persona representa o perfil do cliente ideal para seu negócio. Ao contrário do público-alvo, em que é analisado um grupo de pessoas que são mais propícias a fazer negócio com sua marca, a persona possui características próprias como nome, idade, hobbies, entre outras informações.

O primeiro passo para melhorar o SEO é conhecer muito bem quem é esse consumidor. Para isso, depois de definir a persona, busque por grupos em redes sociais que pessoas com esse perfil estarão presentes. Assim, você poderá descobrir o que estão buscando na internet e quais são os outros interesses desses usuários.

Ajuste as palavras-chave

As palavras-chave são os termos digitados nos buscadores para conseguir encontrar o que se está buscando. Por isso, é essencial encontrar quais farão as pessoas chegarem até o site de sua empresa.

Comece pelas básicas, por exemplo, se sua loja virtual vende bolsas, logo todos os modelos de produtos que você oferece devem estar listados entre as palavras-chave. Além disso, encontre também termos que sejam mais específicos, como ‘bolsas para usar na praia’. Para descobrir o que os usuários buscam na internet é possível usar sites como o Google Trends e Also Asked.

Crie conteúdos

As pessoas não estão na internet apenas para comprar, mas também para poder se informar ou se divertir. Para conseguir atingir sua persona em diversos momentos da rotina dela, construa conteúdos que possam impactá-la. Dessa forma, quando pensar em um produto, ela lembrará do que leu em seu site e deve buscá-lo na hora de fechar negócio.

Aproveitando o exemplo da dica anterior, crie uma área no site onde a pessoa pode encontrar listas de bolsas que estarão na moda em determinada estação do ano ou que combinem com certas peças de roupa. Não se esqueça de aproveitar também para inserir no conteúdo as palavras-chave para que sejam melhores ranqueados, ficando nas primeiras páginas das pesquisas.

Conheça os backlinks

Ao desenvolver os conteúdos, coloque também os chamados ‘backlinks’, que são links em termos específicos que levam para outros textos, sites e até mesmo para páginas de produtos no seu e-commerce. A ideia é aumentar o conhecimento do usuário sobre um determinado assunto e também mantê-lo por mais tempo acessando as informações do seu site.

Os backlinks, porém, estão entre os pontos que mais exigem atenção na hora de construir o SEO de uma página online. Isso porque os motores de busca levam em conta se o site está com links quebrados, aqueles que levam para páginas que não existem mais. Por isso, considere um período de tempo para sempre acessar todos os backlinks e se certificar que estão funcionando corretamente.

As imagens também importam

Para construir um bom SEO para o site de sua empresa não são apenas as palavras-chave que precisam de cuidado, mas também as imagens. Além de escolher boas fotos para produtos e para ilustrar os conteúdos, é importante renomear as fotos com uma breve descrição do que estão ilustrando.

Dessa forma, é possível conseguir alguns acessos ao seu site pelas fotos que os usuários encontram no Google Imagens. Atualmente, até mesmo algumas ofertas de produtos já são mostradas nessa parte do buscador mais usado no mundo.

Atenção às regras

Pode parecer uma dica um pouco mais técnica, mas é importante se atentar sempre às mudanças dos algoritmos de busca. Geralmente, essas atualizações trazem novos fatores que serão importantes para os sites ranquearem melhor. Por exemplo, a partir da mudança mais recente no algoritmo do Google, métricas como a demora no carregamento das páginas, a falta de compatibilidade com aplicativos móveis, falta de segurança e de atualizações constantes passaram a afetar negativamente como os sites são mostrados no buscador.