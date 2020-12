A tecnologia do futuro que já virou realidade em 2020

O ano de 2020 passou como uma tormenta para o mundo: rápido e devastador. Enquanto a sociedade se adaptava às novas regras de convivência, as organizações passavam, simultaneamente, por uma profunda digitalização. Algumas já estavam preparadas e outras correram para reavaliar suas prioridades diante da transformação digital acelerada pela pandemia do coronavírus. Esta transição já vinha no radar do mercado antes mesmo da crise, mas se tornou ainda mais relevante com a adoção do home office do dia para a noite, o crescimento do e-commerce, a implantação de canais digitais, entre outras mudanças. E a tecnologia passou a assumir um papel central nas estratégias corporativas para enfrentamento do cenário desafiador e para a manutenção e recuperação dos negócios. Por isso, observamos iniciativas como analytics/AI, cloud computing e cybersecurity ganhando espaço na agenda das empresas e permeando cada vez mais as áreas de negócios.

As capacidades de Inteligência Artificial, por exemplo, que, antes eram apenas consideradas para a automação do relacionamento com os clientes, entraram para a lista de prioridades. Segundo estudo da IDC, fornecedora de inteligência de mercado e consultoria para o setor de TIC, em dezembro de 2019, 49% das empresas tinham o objetivo de implantar tecnologias como analytics, inteligência artificial/machine learning. O número saltou para 59% em maio de 2020.

Os números comprovam que, para enfrentar a crise, as empresas estão buscando acelerar a inovação por meio de soluções de tecnologia que tenham potencial de gerar agilidade, eficiência e diferencial competitivo. No caso de analytics e inteligência artificial, os benefícios vão muito além do que se acreditava: o grande desafio era conseguir traduzir todos os dados gerados ao longo dos anos em informações relevantes e de grande valor para os negócios. Com esses serviços, isso se tornou uma realidade.

Um deles, por exemplo, voltado para a Segurança Pública, possibilita a identificação de pessoas a partir da captura de dados por meio de câmeras. Esses dados são traduzidos e trabalhados para os órgãos de segurança com ação direta no combate à violência e melhoria da qualidade de vida do cidadão. No segmento de varejo, a implementação dessas tecnologias permite analisar o comportamento de clientes de lojas, mensurando, de forma anonimizada, quanto tempo permanecem no estabelecimento, quais horários de maior fluxo e qual a taxa de retorno, entre outros dados relacionados aos seus hábitos.

Outra tecnologia que agora passa a ser tratada como um habilitador ou acelerador de iniciativas de inovação e transformação é a Cloud. Segundo estudo da IDC no Brasil, 66% das empresas deverão ativar digitalmente seus modelos operacionais e terão o trabalho remoto incluído de forma permanente em suas políticas de recursos humanos. Nesse sentido, os serviços em nuvem tornam-se imprescindíveis para que as empresas alcancem esses objetivos. Na América Latina, 48% dos respondentes informaram que têm planos de investir em IoT/Edge Computing, fazendo da Cloud um serviço essencial para a transformação digital dessas empresas.

A segurança cibernética também passou a ser uma prioridade com a aceleração da digitalização do mercado e com o volume de informações e transações na internet, principalmente devido à adoção do home office pelas empresas. Na Oi Soluções, tivemos um crescimento da demanda e consequentemente do tráfego na rede, que aumentou em média cerca de 40%. As organizações, que já vinham apostando em segurança, aceleraram esses investimentos justamente para que o acesso remoto fosse feito de forma segura por todos os colaboradores. Com isso, nossa unidade de Segurança registrou um crescimento de 212% nas vendas dos serviços no período de abril e maio, comparado com a média do primeiro trimestre do ano.

Passados oito meses do início da grande tempestade que se tornou o ano de 2020, podemos concluir que atravessamos o período garantindo a continuidade dos negócios, otimização de custos, resiliência e investimentos direcionados para a retomada do crescimento. Vimos empresas revisitarem suas rotinas, implantarem novos serviços, mudando o perfil do dia para a noite. Hoje, mais do que nunca, temos certeza de que a tecnologia está sendo um grande elemento de inclusão e de geração de receitas. E, com certeza, a implantação e o uso de novas tecnologias é um caminho que não tem mais volta.

* Adriana Viali é Head da Oi Soluções

