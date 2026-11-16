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Como o Boticário usa IA para decidir quem recebe cada desconto na Beauty Week

Grupo vai distribuir promoções personalizadas à base ativa do Beautybox e usa previsões de demanda para abastecer mais de 4 mil pontos de venda

Beauty Week: Grupo Boticário usa IA para definir ofertas individuais e recomendar pedidos aos franqueados (Leandro Fonseca/Exame)

Beauty Week: Grupo Boticário usa IA para definir ofertas individuais e recomendar pedidos aos franqueados (Leandro Fonseca/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h01.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 10h12.

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Contexto2 min

O Grupo Boticário vai usar inteligência artificial para definir descontos individuais para toda a base ativa do Beautybox, seu programa de fidelidade, durante a Beauty Week. A empresa prevê alta de 32% no número de clientes que compram com promoções personalizadas no pico da campanha e de 15% no conjunto da edição, na comparação com ciclos anteriores.

Além das ofertas, modelos de previsão de demanda orientam a produção, a distribuição e os estoques de um portfólio de mais de 3 mil itens, vendidos em mais de 4 mil pontos de venda, no comércio eletrônico e na venda direta. Franqueados recebem recomendações de reposição explicadas por um assistente de IA, e um agente no WhatsApp ajuda a montar carrinhos e a direcionar o cliente para uma loja próxima.

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O Grupo Boticário vai usar inteligência artificial (IA) para definir quais descontos oferecer a cada cliente ativo do seu programa de fidelidade durante a Beauty Week. No pico da campanha, a companhia prevê que 32% mais clientes comprem com promoções personalizadas, na comparação com ciclos anteriores. A projeção mede quantas pessoas devem usar essas ofertas para comprar.

A preparação começa meses antes do desconto aparecer no celular. Para decidir quanto fabricar e para onde enviar os produtos, o grupo combina informações de mais de 4 mil pontos de venda, do comércio eletrônico e da venda direta.

Na prática, a empresa precisa resolver duas questões ao mesmo tempo. Qual oferta tem mais chance de interessar a cada cliente? E onde o produto precisa estar quando ele decidir comprar?

Como o Boticário decide quem recebe cada desconto?

O grupo usa dados de compras e de comportamento para escolher a oferta, o momento e o canal de contato. Durante a Beauty Week, a empresa prevê usar esse sistema para gerar promoções para toda a base ativa do Beautybox, seu programa de fidelidade.

A personalização inclui o desconto oferecido e pode levar em conta interações anteriores em lojas físicas, no site, no aplicativo e no WhatsApp.

Os 32% se referem ao pico da campanha. Para o conjunto da edição, o grupo também divulgou uma expectativa de alta de 15% no número de clientes que compram com promoções personalizadas. O material da empresa não informa quais ciclos usou como referência para cada projeção nem quantas pessoas compõem a base ativa do Beautybox.

Em operações regulares, a companhia afirma que as promoções individuais chegam a dobrar a taxa de conversão, a proporção de pessoas que concluem uma compra na comparação feita pelo grupo. O anúncio não detalha em quais campanhas esse resultado foi observado nem como os grupos foram comparados.

A previsão de vendas vira pedido para a fábrica e para a franquia

A operação promocional considera um portfólio de mais de 3 mil itens distintos. Os modelos estimam a demanda por produto, e essa previsão orienta a produção, a distribuição e a formação dos estoques.

Os sistemas de precificação também simulam milhares de cenários para avaliar como diferentes descontos podem afetar as vendas e a rentabilidade.

Na rede de franquias, o cálculo chega ao pedido de reposição. O franqueado recebe uma recomendação de compra para a sua unidade e pode consultar um assistente de IA para entender por que o sistema sugeriu determinadas quantidades. A ideia é posicionar o estoque perto de onde a demanda deve aparecer. Uma promoção pode ter procura diferente de uma loja para outra, mesmo quando o produto e o preço são os mesmos.

“Isso nos permite tomar decisões mais assertivas, preparar o negócio para períodos de maior movimento e oferecer experiências cada vez mais personalizadas aos nossos consumidores”, afirma Renato Pedigoni, vice-presidente de Tecnologia do Grupo Boticário, em material enviado à EXAME.

A compra pode começar no WhatsApp e terminar na loja

No WhatsApp, um agente de IA ajuda a consultar produtos, montar um carrinho e identificar uma loja próxima, segundo a companhia. As informações seguem para a unidade escolhida, onde a equipe de vendas pode retomar o atendimento.

Os canais digitais também passaram a oferecer filtros de retirada grátis e entrega rápida, além da opção de consultar o estoque de uma loja favorita antes de concluir o pedido.

Essa integração interessa ao grupo porque os clientes que compram por mais de um canal voltam com mais frequência. Entre consumidores que fazem pelo menos duas compras por ano, os multicanais compram 30% mais vezes que os clientes de um único canal, segundo dados internos.

O indicador descreve o comportamento dos dois grupos. Na Beauty Week, a empresa vai acompanhar quantos clientes efetivamente compram com as ofertas que os algoritmos ajudaram a escolher.

Perguntas frequentes

O que significa a projeção de 32% do Boticário? ＋

É a alta esperada no número de clientes que compram com promoções personalizadas no pico da Beauty Week, em comparação com ciclos anteriores. O grupo não informou uma projeção de faturamento associada a esse dado.

Quem deve receber ofertas personalizadas na Beauty Week? ＋

Segundo o Grupo Boticário, a previsão é oferecer promoções geradas por algoritmos a todos os participantes ativos do Beautybox, seu programa de fidelidade.

Como a IA ajuda a abastecer as lojas? ＋

Os modelos estimam a procura por produto e ajudam a planejar a produção e a distribuição. Na rede de franquias, uma ferramenta recomenda pedidos de reposição, e um assistente explica as sugestões.

Glossário

Beauty Week

Campanha promocional do Grupo Boticário, com descontos em produtos das marcas do grupo vendidos em lojas físicas, no comércio eletrônico e na venda direta.

Beautybox

Programa de fidelidade do Grupo Boticário. Na Beauty Week, todos os participantes ativos devem receber promoções geradas por algoritmos.

Taxa de conversão

Proporção de pessoas que concluem uma compra entre as que recebem uma oferta ou visitam um canal de venda.

Agente de IA

Sistema de inteligência artificial capaz de executar tarefas para o usuário, como consultar produtos e montar um carrinho de compras.

Clientes multicanais

Consumidores que compram por mais de um canal, como lojas físicas, site, aplicativo e WhatsApp.

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