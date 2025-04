5 profissões para quem se formou em arquitetura

A formação em arquitetura abre portas para diversas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. O curso oferece uma base sólida que combina criatividade com habilidades técnicas, permitindo que os profissionais se especializem em diferentes áreas do setor, cada uma com seu conjunto de desafios e oportunidades. Se você é arquiteto ou está pensando em seguir essa carreira, confira algumas opções de atuação que podem alinhar suas competências com o crescente mercado de trabalho e também garantir boas perspectivas salariais. Todos os salários mencionados são de acordo com o Glassdoor.

1. Arquiteto de projetos

O arquiteto de projetos é responsável por desenvolver os planos e projetos de construção, que podem abranger desde residenciais até grandes empreendimentos comerciais. Ele precisa entender as necessidades do cliente, considerar os aspectos legais e normativos, e, claro, criar soluções esteticamente agradáveis e funcionais.

Habilidades: criatividade, conhecimento técnico, habilidades em softwares de design como AutoCAD e Revit, e capacidade de trabalhar em equipe.

Salário: no Brasil, o salário de um arquiteto de projetos varia entre R$ 6.400 e R$ 9.500 por mês.

2. Urbanista

O urbanista atua na análise e no planejamento do uso do solo em áreas urbanas, com foco em promover o desenvolvimento sustentável das cidades. Ele é responsável por projetar espaços urbanos que atendam às necessidades sociais, econômicas e ambientais das populações, considerando infraestrutura, mobilidade, áreas verdes e muito mais.

Habilidades: planejamento urbano, gestão de projetos, conhecimento de políticas públicas e legislação urbanística.

Salário: a média salarial para um urbanista no Brasil é de R$ 8.000 a R$ 12.000 por mês.

3. Arquiteto de interiores

O arquiteto de interiores se especializa na criação e organização de ambientes internos, cuidando do design, decoração e funcionalidade dos espaços. Ele lida com aspectos como a disposição dos móveis, escolha de materiais, cores e iluminação para criar ambientes confortáveis e funcionais.

Habilidades: estética, criatividade, conhecimento de materiais e acabamentos, além de habilidades em softwares de modelagem e design de interiores.

Salário: o arquiteto de interiores no Brasil pode receber entre R$ 5.500 e R$ 8.500 por mês.

4. Restaurador de patrimônio histórico

O restaurador de patrimônio histórico trabalha com a preservação e recuperação de construções antigas e monumentos. Esse profissional é crucial para garantir que o patrimônio cultural e histórico seja mantido, respeitando sua integridade enquanto adapta às necessidades atuais.

Habilidades: conhecimento em técnicas de conservação, sensibilidade para preservar o patrimônio cultural, e habilidades em materiais e processos de restauração.

Salário: o salário de um restaurador de patrimônio histórico no Brasil varia entre R$ 6.000 e R$ 9.000.

5. Consultor em sustentabilidade e eficiência energética

Com o aumento da preocupação ambiental, o consultor em sustentabilidade e eficiência energética surge como uma especialização importante. Esse profissional trabalha para integrar práticas ecológicas e soluções de eficiência energética em projetos arquitetônicos, visando a redução do impacto ambiental das construções.

Habilidades: conhecimento de normas ambientais, eficiência energética, tecnologias sustentáveis, e análise de impacto ambiental.

Salário: o consultor nessa área ganha, em média, entre R$ 8.500 e R$ 12.500 por mês no Brasil.

Vale a pena seguir a área?

A profissão oferece uma ampla gama de oportunidades, desde a criação de projetos residenciais e comerciais até especializações em áreas emergentes como sustentabilidade, urbanismo e preservação de patrimônio histórico. Além disso, os profissionais têm a chance de deixar um legado concreto, seja por meio de construções icônicas ou pela melhoria da qualidade de vida nas cidades. Com boa remuneração e demanda crescente por soluções sustentáveis, a arquitetura é uma área com ótimas perspectivas, especialmente para aqueles dispostos a se atualizar e se especializar.