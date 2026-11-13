IA generativa já mudou o mercado de trabalho; estas são as competências que ganharam valor

A expansão da inteligência artificial generativa está alterando as atividades realizadas por profissionais de diferentes áreas. Ferramentas capazes de produzir textos, analisar dados, resumir documentos e automatizar processos passaram a integrar rotinas de marketing, finanças, tecnologia, recursos humanos e gestão.

Com isso, parte das tarefas operacionais pode ser executada com apoio de sistemas automatizados, enquanto outras atividades exigem mais capacidade de interpretação, supervisão e tomada de decisão. O movimento também modifica as competências procuradas pelas empresas e os conhecimentos necessários para acompanhar as mudanças nas profissões.

Um levantamento do Fórum Econômico Mundial, publicado no relatório Future of Jobs 2025, aponta que 39% das habilidades profissionais atuais devem mudar ou se tornar obsoletas até 2030. O estudo ouviu mais de mil empregadores de 55 economias e identificou a inteligência artificial e a análise de grandes volumes de dados entre as competências com maior expectativa de crescimento.

Nesse cenário, desenvolver conhecimentos tecnológicos deixou de ser uma necessidade restrita aos profissionais de TI. Analistas, coordenadores, gerentes e executivos também precisam compreender como essas ferramentas funcionam e como podem ser aplicadas às atividades de suas áreas.

Na Black Friday EXAME Saint Paul, são 6 MBAs online pelo preço de 1, com 10 anos de acesso aos conteúdos. Conheça a oferta e as áreas de formação disponíveis para aprofundar seus conhecimentos e ampliar suas possibilidades profissionais.

5 competências que ganharam valor com a IA generativa

1. Alfabetização em inteligência artificial

Saber utilizar ferramentas de IA é uma das competências que mais avançaram no mercado de trabalho. A chamada alfabetização em inteligência artificial envolve compreender as possibilidades e limitações da tecnologia, formular instruções adequadas e avaliar os resultados produzidos.

Na prática, isso significa saber escolher ferramentas para diferentes tarefas, estruturar comandos, identificar respostas imprecisas e reconhecer quando uma atividade exige intervenção humana.

A lista Skills on the Rise 2025, do LinkedIn, colocou a alfabetização em IA entre as habilidades que mais crescem no mercado brasileiro. O levantamento também identificou comunicação e pensamento estratégico entre as competências em ascensão.

2. Pensamento analítico e interpretação de dados

Com a IA capaz de organizar informações e identificar padrões em grandes conjuntos de dados, a capacidade de interpretar resultados ganha importância.

O profissional precisa ir além da leitura de relatórios automatizados. É necessário compreender o contexto dos números, identificar inconsistências, avaliar hipóteses e transformar informações em decisões.

Essa habilidade tem aplicação em diferentes funções. Na área financeira, por exemplo, pode ajudar na análise de cenários e projeções. Em marketing, contribui para interpretar o comportamento dos consumidores e avaliar resultados de campanhas.

O Fórum Econômico Mundial também inclui o pensamento analítico entre as competências consideradas relevantes para os próximos anos.

3. Pensamento crítico e validação de informações

Embora ferramentas generativas consigam produzir respostas em poucos segundos, os resultados nem sempre são precisos. Sistemas podem apresentar informações desatualizadas, referências inexistentes ou interpretações equivocadas.

Por isso, avaliar a qualidade das respostas tornou-se parte importante do uso profissional da tecnologia. Isso envolve conferir fontes, questionar conclusões e comparar informações antes de utilizá-las em relatórios, apresentações ou decisões estratégicas.

A capacidade de identificar erros também é importante para profissionais que supervisionam processos automatizados e precisam responder pela qualidade das entregas.

A formação em diferentes áreas pode ajudar profissionais a conectar conhecimentos técnicos e visão de negócios. A Black Friday EXAME Saint Paul oferece acesso a seis MBAs online pelo preço de um, com uma década para estudar e aprofundar competências valorizadas pelo mercado.

4. Criatividade e resolução de problemas

A automação de determinadas tarefas amplia o espaço para atividades que dependem de elaboração de soluções, identificação de oportunidades e construção de estratégias.

A IA pode sugerir alternativas, organizar referências e acelerar etapas de produção. No entanto, definir qual problema precisa ser resolvido, estabelecer prioridades e adaptar uma solução às necessidades de um negócio continua exigindo conhecimento contextual.

O relatório do Fórum Econômico Mundial coloca o pensamento criativo entre as competências com maior expectativa de crescimento até 2030.

5. Liderança, comunicação e adaptabilidade

A transformação tecnológica também aumenta a importância de competências relacionadas à gestão de pessoas e à condução de mudanças.

Líderes precisam compreender os impactos da IA nos processos, orientar equipes sobre o uso das ferramentas e avaliar quais atividades podem ser automatizadas sem comprometer a qualidade das entregas.

A comunicação também ganha relevância para explicar decisões, alinhar expectativas e integrar profissionais com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.

Já a capacidade de adaptação permite acompanhar novas ferramentas, rever métodos de trabalho e desenvolver conhecimentos conforme as exigências das funções se transformam.

Como desenvolver essas competências profissionais?

O desenvolvimento dessas habilidades envolve tanto a experiência prática quanto a formação estruturada. Cursos de curta duração podem ajudar no aprendizado de ferramentas específicas, enquanto programas de especialização e MBAs permitem aprofundar conhecimentos e relacionar tecnologia, gestão e estratégia de negócios.

Para profissionais que ocupam posições de liderança ou desejam avançar na carreira, essa integração pode ser relevante. Entender a tecnologia é apenas uma parte do processo: também é necessário compreender seus efeitos sobre operações, pessoas, finanças e modelos de negócio.

Nesse contexto, os MBAs podem funcionar como caminhos de atualização profissional, reunindo conhecimentos de diferentes áreas e ampliando a visão sobre os desafios das organizações.

A Black Friday EXAME Saint Paul reúne uma oferta de formação executiva com 10 anos de acesso a seis MBAs online pelo preço de um. A proposta contempla áreas como inteligência artificial, finanças corporativas, liderança e gestão, marketing, mercado financeiro e inteligência de mercado.

Quer ampliar sua formação em inteligência artificial, finanças, liderança, marketing ou mercado financeiro? Aproveite a Black Friday EXAME Saint Paul: são 6 MBAs online pelo preço de 1 e 10 anos de acesso aos conteúdos.