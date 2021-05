8 percepções sobre o futuro (bem próximo) do trabalho. O que será?

No dia internacional do trabalhador, não poderia falar sobre outro tema. Esta data que foi um marco da revolução da Indústria e sofre uma mudança drástica e recorrente em frente aos nosso olhos na Era Digital. Acredito ser importante trazer percepções sobre como será este futuro em curto prazo, assim como suas nuances.

1. Aumento do ritmo de trabalho - O que é trabalho e o que é vida pessoal? Esta equação era mais simplificada com a saída do ambiente corporativo e a chegada em casa. Com o trabalho remoto por parte da população, nós cortamos deslocamentos e aumentamos o tempo dedicado ao trabalho. O ritmo também se torna mais acelerado porque nos tornamos “acessíveis” a todo momento, uma agenda com início antecipado e fim desconhecido, o que irá exigir atenção das empresas na assistência às equipes.

2. O trabalho remoto/híbrido - Um crédito bastante positivo foi atrelado ao trabalho remoto. Entretanto, observando o movimento das empresas globais ele não tende a ser definitivo, mas sim híbrido, misturado com o presencial no pós-pandemia. Grandes escritórios e estruturas não serão mais necessários porque se tornarão custos fixos altos e irrelevantes. Sistemas de coworking ou redução de espaços para rodízios de times provavelmente irão acontecer.

3. Desconstrução e reconstrução da confiança - Fomos ensinados a confiar no trabalho das pessoas literalmente olhando elas produzirem fisicamente. O trabalho afastado fez uma desconstrução da nossa relação de confiança com os times. No futuro próximo a reconstrução dessa confiança e a humanização cada vez mais constante da estrutura de comunicação interna tende a florescer ainda mais.

4. Diversidade e propósito - Em 2020 muito foi falado sobre diversidade, propósito e ESG. A partir de 2021 eles se tornam premissas. É preciso muito mais fazer do que dizer. A cobrança da sociedade será por ações aceleradas e concretas em torno destes temas, interna e externamente.

5. Economia criativa e empreendedorismo - Com o aumento do desemprego e as mudanças de paradigmas da transformação digital, a economia criativa e o empreendedorismo terão cada vez mais foco e visibilidade. O Brasil caminhou em 2020 para recordes históricos em número de empreendedores, correspondendo a praticamente 30% do PIB.

6. Automações e disrupções mais constantes - Vemos o nascer de novas start ups e rupturas de negócios diariamente. Praticamente todos os setores de serviços já tem novos modelos de negócios em relação aos tradicionais. A automação já é muito presente na indústria, no campo e nos serviços e veio para ficar. Ela pode sim substituir algumas profissões, mas simultaneamente gera outros postos de trabalho.

7. A necessidade de atributos diversificados - O mercado tende a exigir profissionais que transitem em mais de uma especialidade e que não sejam estáticos em suas habilidades profissionais e soft skills.

8. A ansiedade as transformações em tempo real - E por fim, grande parte das pessoas parece mais ansiosa e cansada de um período de tantas transformações em tempo real. Mas a nova geração tem trazido isso também para o trabalho. Existe uma ânsia em galgar novos cargos e remunerações em pouco tempo e isso também pode ressignificar o modo como as áreas de RH desenvolvem seus planos de carreira nas empresas como um todo.

Um ótimo dia de reflexão para vocês. E lembrem-se: no final, parte de quem faz o futuro do seu trabalho é você.

*Jaderson Alencar é sócio-diretor da FSB