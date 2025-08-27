7 em cada 10 brasileiros das classes A, B e C consomem algum streaming de vídeo, aponta pesquisa

Sete em cada dez brasileiros das classes A, B e C consomem algum serviço de streaming de vídeo, mostra levantamento da Nexus. O hábito varia de intensidade, já que 27% assinam apenas uma plataforma, 26% utilizam de duas a três e 19% acumulam quatro ou mais.

Entre os que concentram múltiplas assinaturas estão principalmente pessoas da classe A, com ensino superior completo e residentes nas regiões Norte e Centro-Oeste. Já os que ficam restritos a apenas um serviço são em maior parte da classe C, solteiros e moradores do Nordeste.

A Netflix se mantém como líder absoluta. O serviço é usado por 59% dos entrevistados e tem presença ainda maior no Sul e entre os mais ricos. Em seguida aparecem o Prime Video com 33%, o Globoplay com 26%, o HBO Max com 22% e o Disney+ com 22%.

Para Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, a popularidade da plataforma vai além do número oficial de assinaturas. Ele lembra que a Netflix tem 25 milhões de assinantes no Brasil, mas pouco mais de 70 milhões de pessoas acessam o serviço no país.

Quando perguntados sobre a plataforma mais completa, quase metade apontou a Netflix como a número um. Três em cada quatro a colocam entre as melhores em qualidade e variedade, com preferência ainda maior entre mulheres, nordestinos e pessoas de maior renda. O Prime Video aparece como segunda opção mais lembrada, especialmente entre a classe B e os que têm ensino superior, enquanto o Globoplay completa o pódio e se destaca entre o público mais velho e moradores do Sudeste.

Filmes são a primeira opção

Na escolha de conteúdo, os filmes dominam com 81% das respostas, seguidos por séries com 73%, noticiários com 27% e documentários com 26%. Novelas e esportes aparecem empatados em 22%. Apesar de parte dos entrevistados dizer que aumentou o consumo de TV tradicional após a assinatura de plataformas, a maioria afirmou assistir a muito mais séries e filmes nos streamings.

Variedade é principal motivo para assinatura de streaming

O gasto médio também revela diversidade. Entre as classes A, B e C, 35% desembolsam até 50 reais por mês, outros 35% ficam na faixa entre 51 e 100 reais, 13% pagam de 101 a 200 reais e apenas 5% superam esse valor.

O principal motivo para assinar é a variedade de catálogo, citado por 68% dos entrevistados, seguido por custo-benefício e conteúdos originais. Usuários da Netflix e do Prime Video são os que mais valorizam a diversidade, enquanto assinantes do HBO Max e do Globoplay destacam o preço e quem opta pelo Prime também vê no conteúdo exclusivo um diferencial.