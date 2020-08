6 meses de coronavírus no Brasil

O Brasil registrou há exatos seis meses o primeiro caso confirmado de Covid-19. Ocorreu em São Paulo, com um homem de 61 anos recém-chegado da Itália. É, oficialmente, o marco zero. De lá para cá o enfrentamento da pandemia experimenta altos e baixos. Hoje, o país superou os EUA em número de mortes causadas pelo coronavírus por 100 mil habitantes (assista).

Dados do Imperial College mostram que o Brasil não sustentou a queda na transmissão, e que a velocidade de contágio pelo coronavírus voltou a crescer. Um revés desde a queda na semana passada.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 136 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje artigos sobre os dilemas do governo Bolsonaro entre os programas sociais e o teto de gastos; e sobre o real contexto do número atual de mortes no Rio de Janeiro relacionadas à pandemia. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Unidades de conservação – ICMBio

Amazônia – Queimadas

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

Bem-estar (em casa)

Alimentação – Estudo da USP

Mente sã – Como diferenciar

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.