Nvidia se aproxima de valor de mercado histórico de US$ 5 trilhões

A Nvidia (NVDA) pode bater um novo recorde nesta quarta-feira, 29, ao se tornar a primeira empresa do mundo a ter uma avaliação de mercado de US$ 5 trilhões, impulsionada pelo aumento do apetite dos investidores sobre empresas de inteligência artificial (IA).

O valuation pode ser alcançado já na abertura dos mercados nos Estados Unidos, onde as ações da empresa subiram mais de 3% no pré-mercado, às 5h55, horário de Brasília. A alta foi puxada por novos anúncios feitos por Jensen Huang, CEO da companhia, durante a conferência Nvidia GTC, em Washington, D.C.

Huang revelou que a Nvidia recebeu encomendas de chips de IA no valor de US$ 500 bilhões e que a empresa planeja construir sete supercomputadores para o governo dos EUA. As declarações ajudaram a impulsionar os papéis da companhia, que fecharam o dia anterior em alta de 5%, a US$ 201,03 — o maior valor para um fechamento de sua história.

Computação quântica e robotáxis: a próxima fronteira

Na mesma conferência, Huang anunciou a criação do NVQLink, uma nova tecnologia de interconexão de alta velocidade que [grifar]liga processadores quânticos diretamente a GPUs e CPUs da Nvidia. A inovação promete calibrar quais algoritmos de IA devem ser executados em sistemas quânticos ou tradicionais, facilitando a correção de erros e a integração entre os dois ambientes computacionais.

Segundo Huang, 17 empresas de computação quântica já se comprometeram a adotar a NVQLink, incluindo a Rigetti Computing e a IonQ. "A computação quântica não vai substituir os sistemas clássicos. Eles vão trabalhar juntos”, disse o CEO.

O momento marca a transformação da Nvidia de uma fabricante de chips gráficos para a espinha dorsal da indústria global de IA. A empresa já havia atingido uma avaliação de US$ 4 trilhões em julho e superou gigantes como Apple, Microsoft e Alphabet, consolidando Huang como um ícone do Vale do Silício. Na terça-feira, 28, a Apple chegou aos US$ 4 trilhões.

Além das inovações em computação, Huang também revelou uma nova parceria com a Uber. As duas empresas vão construir uma frota de 100 mil robotáxis autônomos, equipados com tecnologia da Nvidia, com previsão para começar a operar em 2027. “Estamos criando uma estrutura para que toda a indústria possa implantar frotas autônomas em larga escala”, afirmou.

A Nvidia ainda não informou quando as novas tecnologias serão oficialmente lançadas, mas os anúncios reforçam o otimismo do mercado com o futuro da empresa. Analistas destacam que o ritmo de crescimento da companhia é raramente visto nos mercados modernos, embora haja alertas sobre avaliações inflacionadas no setor de IA.

Huang visita Coreia do Sul em missão que une negócios e geopolítica

Huang está na Coreia do Sul nesta semana, onde deve participar da Cúpula de CEOs da APEC e se reunir com líderes globais e executivos das principais empresas sul-coreanas, como Samsung, SK Group, Hyundai, LG e Naver.

A viagem inclui encontros com fornecedores estratégicos de semicondutores, como a SK Hynix, fabricante de memória HBM usada nos chips da Nvidia, e com executivos da Samsung, cuja tecnologia ainda aguarda certificação para uso nos sistemas da companhia.

Huang também deve avançar em parcerias de infraestrutura, com anúncios esperados sobre a criação de data centers — as chamadas “fábricas de IA” — em colaboração com empresas como Hyundai e SK Telecom.

Além dos negócios, a visita tem peso diplomático. O executivo pode se encontrar com Trump e acompanhar a reunião dele com Xi Jinping. Espera-se que temas como exportações de chips, segurança cibernética e acesso ao mercado chinês façam parte da agenda. A China, segundo relatos, pressiona empresas locais a evitarem o chip H20 da Nvidia, autorizado a ser exportado após restrições impostas em 2023.