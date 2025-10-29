Nvidia se aproxima de valor de mercado histórico de US$ 5 trilhões

O CEO da Nvidia agora viaja para a Coreia do Sul e pode estar envolvido nas discussões entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e o chinês Xi Jinping.
Jensen Huang: CEO anunciou novas apostas da Nvidia (I-HWA CHENG / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06h04.
A Nvidia (NVDA) pode bater um novo recorde nesta quarta-feira, 29, ao se tornar a primeira empresa do mundo a ter uma avaliação de mercado de US$ 5 trilhões, impulsionada pelo aumento do apetite dos investidores sobre empresas de inteligência artificial (IA).
O valuation pode ser alcançado já na abertura dos mercados nos Estados Unidos, onde as ações da empresa subiram mais de 3% no pré-mercado, às 5h55, horário de Brasília. A alta foi puxada por novos anúncios feitos por Jensen Huang, CEO da companhia, durante a conferência Nvidia GTC, em Washington, D.C.
Huang revelou que a Nvidia recebeu encomendas de chips de IA no valor de US$ 500 bilhões e que a empresa planeja construir sete supercomputadores para o governo dos EUA. As declarações ajudaram a impulsionar os papéis da companhia, que fecharam o dia anterior em alta de 5%, a US$ 201,03 — o maior valor para um fechamento de sua história.
Na mesma conferência, Huang anunciou a criação do NVQLink, uma nova tecnologia de interconexão de alta velocidade que [grifar]liga processadores quânticos diretamente a GPUs e CPUs da Nvidia. A inovação promete calibrar quais algoritmos de IA devem ser executados em sistemas quânticos ou tradicionais, facilitando a correção de erros e a integração entre os dois ambientes computacionais.
Segundo Huang, 17 empresas de computação quântica já se comprometeram a adotar a NVQLink, incluindo a Rigetti Computing e a IonQ. "A computação quântica não vai substituir os sistemas clássicos. Eles vão trabalhar juntos”, disse o CEO.
O momento marca a transformação da Nvidia de uma fabricante de chips gráficos para a espinha dorsal da indústria global de IA. A empresa já havia atingido uma avaliação de US$ 4 trilhões em julho e superou gigantes como Apple, Microsoft e Alphabet, consolidando Huang como um ícone do Vale do Silício. Na terça-feira, 28, a Apple chegou aos US$ 4 trilhões.
Além das inovações em computação, Huang também revelou uma nova parceria com a Uber. As duas empresas vão construir uma frota de 100 mil robotáxis autônomos, equipados com tecnologia da Nvidia, com previsão para começar a operar em 2027. “Estamos criando uma estrutura para que toda a indústria possa implantar frotas autônomas em larga escala”, afirmou.
A Nvidia ainda não informou quando as novas tecnologias serão oficialmente lançadas, mas os anúncios reforçam o otimismo do mercado com o futuro da empresa. Analistas destacam que o ritmo de crescimento da companhia é raramente visto nos mercados modernos, embora haja alertas sobre avaliações inflacionadas no setor de IA.
Huang está na Coreia do Sul nesta semana, onde deve participar da Cúpula de CEOs da APEC e se reunir com líderes globais e executivos das principais empresas sul-coreanas, como Samsung, SK Group, Hyundai, LG e Naver.
A viagem inclui encontros com fornecedores estratégicos de semicondutores, como a SK Hynix, fabricante de memória HBM usada nos chips da Nvidia, e com executivos da Samsung, cuja tecnologia ainda aguarda certificação para uso nos sistemas da companhia.
Huang também deve avançar em parcerias de infraestrutura, com anúncios esperados sobre a criação de data centers — as chamadas “fábricas de IA” — em colaboração com empresas como Hyundai e SK Telecom.
Além dos negócios, a visita tem peso diplomático. O executivo pode se encontrar com Trump e acompanhar a reunião dele com Xi Jinping. Espera-se que temas como exportações de chips, segurança cibernética e acesso ao mercado chinês façam parte da agenda. A China, segundo relatos, pressiona empresas locais a evitarem o chip H20 da Nvidia, autorizado a ser exportado após restrições impostas em 2023.