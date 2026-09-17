5 erros de fotografia de produto que podem comprometer suas vendas

Fotos de produto são primeiro contato do consumidor com o produto (Photoroom/Divulgação)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07h00.
Muitas vezes o consumidor não deixa de comprar porque a foto do produto estava feia, mas porque ela não respondeu às perguntas dele. O levantamento da Photoroom, plataforma de edição de fotos com IA, explorou esta perspectiva de forma clara.
A empresa analisou dezenas de milhares de páginas de produto de marketplaces, varejistas e marcas que vendem direto ao consumidor, avaliadas segundo seis critérios que definem uma boa página:
Segundo Jeff Strauss, diretor de imagens da Photoroom, o ponto cego da maioria das lojas não é a qualidade da câmera, e sim a leitura que o comprador faz da página.
"Quando a imagem deixa dúvidas em aberto, ele fecha a aba antes de fechar a compra", afirma. Para Jeff, a maior parte das correções não depende de orçamento nem de estúdio, mas de tratar a página de produto como a vitrine que ela de fato é.
A seguir, ele elenca os 5 erros críticos mais encontrados na pesquisa.
O produto aparece sozinho sobre fundo neutro, sem nada que ajude a dimensioná-lo, e o comprador acaba projetando um tamanho que quase nunca corresponde ao que chega em casa.
É o erro por trás do clássico "achei que fosse maior", uma das origens mais comuns de frustração, avaliação ruim e pedido de troca.
A correção passa por dar uma referência concreta, mostrando o item na mão, em uso ou dentro do ambiente, para que a dimensão fique evidente logo na primeira imagem, sem que o comprador precise buscar a medida na descrição.
Sem imagens aproximadas, fica mais difícil avaliar pela tela características como material, acabamento e qualidade, especialmente em produtos em que o toque faz diferença, como roupas, calçados e itens de beleza.
Um close em alta resolução, capaz de mostrar trama, brilho, relevo ou a consistência de uma fórmula, ajuda o consumidor a ter uma percepção mais próxima daquela que teria ao ver o produto pessoalmente e traz mais confiança para a decisão de compra.
Uma galeria com vários ângulos parecidos pode ocupar espaço, mas nem sempre contribui para a decisão de compra.
O ideal é que cada imagem mostre algo diferente, como outro ângulo, um detalhe do produto, ele em uso ou sua proporção em relação a outros objetos, de modo que a sequência esclareça uma dúvida diferente a cada foto.
Quando as imagens são muito parecidas, a galeria perde justamente essa função de fazer o produto avançar na decisão.
Quando cada cor ou versão é fotografada de um jeito, com enquadramento, luz e distância diferentes, o consumidor não consegue comparar o que de fato muda entre elas e perde a confiança na escolha.
Manter o mesmo enquadramento para todas as variações faz com que a diferença que ele enxerga seja a diferença real do produto, e não um efeito da foto, o que reduz tanto a hesitação na compra quanto a troca por "não era essa a cor que eu esperava".
Boa parte das compras acontece pelo celular, mas muitas páginas ainda são pensadas para telas maiores, o que pode deixar o produto pequeno e os detalhes difíceis de visualizar.
Pensar as imagens para o mobile, com o produto em um tamanho adequado e os principais detalhes visíveis, facilita a leitura e permite que o consumidor entenda o que está vendo sem precisar dar zoom.
Nesta semana, o vendedor pode seguir algumas dicas. Vale um olhar para outros pontos que seguem a mesma lógica dos cinco apontamentos: organizar a sequência das fotos para conduzir o comprador do panorama ao detalhe, manter iluminação e enquadramento constantes para dar unidade à página, usar recursos de IA com luz e proporções críveis e evitar que a foto fique artística a ponto de o produto ficar irreconhecível.
Todos passam pelo mesmo teste, que a Photoroom viu se repetir nas páginas que convertem. Na Semana do Cliente, quando o comprador decide rápido e compara muito, cada imagem precisa tirar uma dúvida do caminho em vez de criar outra, porque é essa clareza que sustenta a compra e ajuda a levar o cliente até o fim.