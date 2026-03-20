5 aprendizados da Convenção IFA 2026 para o futuro do franchising

Por Decio Pecin*

O setor de franquias não está apenas mudando. Está evoluindo. Tecnologia, novas dinâmicas de mercado e transformações no comportamento do consumidor estão exigindo das redes mais adaptação, mais disciplina de gestão e mais capacidade de execução.

A Convenção da International Franchise Association (IFA) 2026 reforçou de forma clara que o futuro do setor dependerá menos de fórmulas prontas e mais da capacidade de aprender, ajustar rotas e evoluir com consistência.

1. O franqueado como centro da sustentabilidade

Entre os principais aprendizados, o primeiro é inegociável: não existe rede forte com franqueado frágil.

O franqueado precisa estar no centro do sistema, não apenas no discurso, mas na lógica real de sustentabilidade e prosperidade da rede.

Mas essa fragilidade não pode ser tratada de forma simplista nem terceirizada. Ela precisa ser encarada com responsabilidade por todos os atores do setor de franquias — e, sobretudo, pelo próprio franqueado.

Em um sistema estruturado, baseado em um modelo de negócio testado e aprovado, não há, na maioria das vezes, fator mais determinante para o lucro e a geração de caixa da unidade do que a qualidade da liderança local, o grau de engajamento do franqueado e sua capacidade de executar bem o que precisa ser feito.

2. Liderança em tempos de incerteza

Outro ponto central é que a incerteza deixou de ser exceção e passou a ser parte do ambiente da liderança.

Em vez de servir como desculpa para a paralisia, ela precisa ser tratada como estímulo à adaptação, à velocidade de decisão e à evolução do modelo de negócio.

3. Inteligência artificial no franchising

A IFA também mostrou que a inteligência artificial já está se tornando infraestrutura de competitividade.

Mais do que tendência, ela passa a ocupar papel estrutural na operação, na análise e na produtividade das redes. Mas tecnologia sem liderança, cultura e execução continua sendo apenas promessa.

4. Cultura organizacional e relevância econômica

Ao mesmo tempo, ficou ainda mais evidente que as pessoas certas seguem sendo decisivas.

Em um ambiente mais complexo e tecnológico, a qualidade da liderança, dos times e da cultura organizacional se torna ainda mais estratégica.

5. Por fim, o setor precisa reconhecer com mais clareza sua própria relevância

O setor de franquias é uma força econômica e social poderosa, capaz de gerar empreendedorismo, empregos, desenvolvimento regional e impacto positivo em larga escala, especialmente em momentos de crise.

A principal mensagem da IFA 2026 é clara: o futuro do setor de franquias será das redes que conseguirem combinar franqueado forte, gestão disciplinada, tecnologia útil, gente boa e execução consistente. Esse não é apenas um debate sobre o futuro. É uma agenda do presente.

*Decio Pecin é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising.