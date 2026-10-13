Por que a infraestrutura de TI pode definir o futuro de uma empresa

RESUMO ＋ A infraestrutura de TI, composta por redes, armazenamento e nuvem, deixou de ser apenas suporte para se tornar essencial na continuidade dos negócios. Impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, essa base requer arquiteturas híbridas e alta capacidade computacional. O autor destaca que, para evitar falhas que prejudicam a reputação e as vendas, as empresas precisam migrar para uma gestão preditiva, monitorando continuamente os sistemas com parceiros especializados.

Por Fabio Stein, CTO da EVEO*

Um aplicativo que trava. Uma compra que não finaliza. Um sistema fora do ar. Para o consumidor, pouco importa a causa, tudo é percebido como falha da marca. Por trás de quase todas falhas está uma engrenagem que raramente aparece nos holofotes: a infraestrutura de TI.

Servidores, armazenamento, redes, conectividade, ambientes em nuvem, segurança e sistemas de backup formam o alicerce sobre o qual toda aplicação digital opera. À medida que a dependência tecnológica aumenta, essa estrutura deixa de ser apenas um suporte operacional para assumir um papel cada vez mais estratégico.

O impacto da inteligência artificial nas arquiteturas de TI

O avanço da IA torna essa mudança ainda mais evidente.

Cargas de trabalho voltadas à inteligência artificial exigem grande capacidade computacional, especialmente com o uso de GPUs, além de armazenamento de alto desempenho, processamento intensivo de dados e arquiteturas capazes de acompanhar demandas que podem crescer rapidamente.

O desafio da disponibilidade e continuidade operacional

Tradicionalmente, a infraestrutura sempre foi vista como uma área que precisa funcionar sem chamar atenção. E, de certa forma, esse continua sendo um de seus principais objetivos.

Quando servidores, redes, armazenamento e sistemas de proteção operam adequadamente, seu funcionamento passa despercebido pela maior parte da organização. O verdadeiro problema surge quando a base tecnológica não acompanha a velocidade do negócio.

A aplicação mais sofisticada do mercado perde relevância se enfrentar falta de processamento, gargalos de rede ou falta de espaço para armazenar dados.

Para o consumidor final, a causa técnica pouco importa: um aplicativo que trava, uma compra não finalizada ou um sistema fora do ar são percebidos, simplesmente, como uma falha da marca.

É por isso que disponibilidade, desempenho e continuidade operacional migraram da TI para as reuniões do conselho executivo. Uma única queda de sistema interrompe vendas, paralisa operações, fere a reputação da empresa e gera perdas diretas de receita.

Gestão preditiva em ambientes de alta complexidade

A inteligência artificial complexifica ainda mais essa equação. Projetos de IA lidam com volumes gigantescos de dados e processamento paralelo.

Isso exige arquiteturas híbridas capazes de combinar múltiplos perfis de capacidade (nuvens públicas, privadas e servidores dedicados) direcionando cada aplicação ao ambiente ideal sem perder o controle de custos, segurança e desempenho.

Esse cenário também muda a forma como esses ambientes precisam ser administrados.

Ainda existe uma cultura de atuação reativa, em que a capacidade é ampliada somente depois que o ambiente apresenta sinais de sobrecarga ou uma solução é buscada após uma indisponibilidade.

O momento exige uma gestão preditiva e orientada por dados. Isso envolve monitorar continuamente a saúde e a capacidade da rede, projetar o crescimento das demandas, aplicar redundâncias inteligentes e testar rigorosamente mecanismos de recuperação de desastres (disaster recovery).

Mais do que isso, requer uma avaliação honesta: a empresa possui braço técnico interno para gerenciar ambientes cada vez mais complexos ou precisa de parceiros especializados?

No final das contas, uma infraestrutura de excelência é aquela que permite ao negócio expandir, lançar produtos e adotar novas tecnologias sem precisar reconstruir sua base a cada novo passo.

Ela pode continuar invisível para o cliente na ponta, mas deve estar no centro das decisões de quem lidera a empresa.

*Fabio Stein é CTO da EVEO, empresa brasileira de tecnologia especializada em soluções de nuvem e data center com mais de 10 anos de experiência em serviços de internet.