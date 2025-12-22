Um balanço do franchising: faturamento cresce e setor mira IA para 2026

Por Tatiana Dratovsky Sister, Letícia Gomes de Oliveira e Bruno Ganz Granito*

Em 2025, o cenário econômico mundial e nacional trouxe desafios relevantes — do tarifaço nos EUA à persistência de juros elevados — que pressionaram custos, crédito e confiança.

Ainda assim, o franchising brasileiro mostrou resiliência e cresceu em relação aos períodos anteriores. Os dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) disponibilizados até o momento referentes ao ano de 2025 mostram crescimento de faturamento e saldo positivo de operações.

Às vésperas de 2026, fazemos um balanço do ano de 2025 e o que podemos esperar para 2026.

Desempenho do mercado de franquias em 2025

O desempenho do setor de franquias segue a curva de crescimento que vem sendo observada nos últimos anos. O primeiro trimestre de 2025 registrou avanço de 8,9% no faturamento se comparado ao 1º trimestre de 2024, alcançando cerca de R$ 66 bilhões.

Já o 2º trimestre de 2025 mostrou aceleração maior ainda: o faturamento atingiu R$ 69,9 bilhões, alta de 14,2% ante o 2º trimestre de 2024.

Houve crescimento disseminado por todos os segmentos, especialmente alimentação (comercialização e distribuição), entretenimento e lazer e limpeza e conservação.

O terceiro trimestre de 2025 manteve o aumento, atingindo um patamar de crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A base semestral (YTD) reforça a consistência do ciclo: R$ 135,8 bilhões no 1º semestre de 2025, um avanço de 11,6% sobre igual período de 2024.

Para o terceiro trimestre de 2025, o número foi de R$ 212,4 bilhões, um aumento de 10,7% em perspectiva ao mesmo período do ano anterior.

A ABF também reportou saldo operacional positivo, com taxa de aberturas de operações de franchising superando encerramentos.

O crescimento dos multifranqueados

Ressalva especial para a importância das multifranquias e franquias multimarcas no ciclo recente do franchising no Brasil.

Desde 2020 vem crescendo a quantidade de redes que possuem multifranqueados, tendo atingido 88% em 2025, frente a 78% em 2020.

Ao concentrar capital, gestão e backoffice em operadores com portfólios maiores, essas estruturas permitem maiores chances de elevação de produtividade e redução de custos, promovendo gestões mais eficientes.

Para franqueadores, criam uma base de expansão mais previsível, com clusters regionais, sinergias logísticas e adoção mais rápida de tecnologia.

Para (multi)franqueados, diversificam risco entre marcas e formatos, ampliam poder de negociação e sustentam retornos mesmo em ambiente de dificuldades de financiamento.

O cenário da Inteligência Artificial no Franchising

A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma promessa distante e já se consolidou como uma realidade no universo do franchising.

Como destaca o artigo A utilização da inteligência artificial no franchising, a tecnologia está revolucionando a maneira como as redes de franquias operam, desde a gestão interna de operações, até o relacionamento com clientes.

Essa transformação é impulsionada pela capacidade da IA de analisar alto volume de dados, prever tendências e personalizar experiências - um diferencial competitivo para franqueadores e franqueados.

Os dados da pesquisa da ABF sobre o uso da IA pelas redes de franquias reforçam essa percepção: apenas um quarto das empresas utiliza IA de forma estruturada, mas o uso formal e informal soma 85% das redes.

Mesmo que a maturidade ainda seja um desafio, a aplicação prática da IA já está presente no dia a dia das franquias. Ferramentas como chatbots, assistentes virtuais e IA generativa dominam as operações, especialmente em áreas como marketing, atendimento ao cliente e criação de materiais internos.

Além disso, 77% das franqueadoras afirmam ter intenção de ampliar ou estruturar melhor o uso da IA nos próximos 12 meses, sinalizando um movimento irreversível.

Esse cenário mostra que o tema é cada vez mais debatido e estratégico. A integração bem-sucedida da IA no franchising é um passo significativo rumo ao futuro.

O relatório preparado pela ABF sobre o assunto aponta benefícios concretos já percebidos, como aumento de produtividade (73%) e automatização de tarefas repetitivas (63%).

A combinação de dados e análises evidencia que a IA não é apenas tendência, mas fator determinante para redes que desejam se manter competitivas, inovadoras e alinhadas às expectativas do consumidor moderno.

Perspectivas e expectativas para 2026

A expectativa base para 2026 é de continuidade do ciclo de expansão, considerando as influências de elementos como a trajetória de juros.

Com sinais de desaceleração da atividade econômica e inflação em leve queda, eventuais ajustes na política monetária a partir do fim de 2025 podem aliviar o custo de capital e reativar projetos de abertura e retrofit em 2026.

Além disso, a qualidade do crescimento das redes deve impactar diretamente o desempenho do setor no ano que se inicia.

Redes com maior densidade de multifranqueados, integração omnichannel, uso impactante da IA e uso intensivo de dados tendem a capturar market share, acelerar payback e navegar melhor os ciclos de consumo.

Conclusão

O franchising brasileiro encerra 2025 com números sólidos: semestral em alta de dois dígitos, ganhos disseminados por todos os segmentos e saldo operacional positivo, apesar do ambiente de juros elevados.

Para 2026, a combinação de eventual alívio monetário, disciplina operacional e estratégias de omnicanalidade e multifranqueados deve sustentar nova rodada de expansão.

Veremos redes preparadas para capturar valor em mercados regionais e categorias de maior resiliência. Além disso, as redes devem ficar de olho em possíveis oportunidades de melhoria com a IA e outras ferramentas relacionadas.

Em um cenário que premia execução eficiente e de qualidade, o modelo de franquias segue comercialmente atraente para empresas com foco em produtividade, dados e governança.

*Tatiana Dratovsky Sister, Sócia da área de Contratos Comerciais e Franquias do BMA Advogados.

*Letícia Gomes de Oliveira, advogada da área de Contratos Comerciais e Franquias do BMA Advogados.

*Bruno Ganz Granito, Integrante da área de Contratos Comerciais e Franquias do BMA Advogados.