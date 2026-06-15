De favoritas ao título a estreantes: quem joga hoje na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 ganha novos protagonistas nesta segunda-feira, 15. Oito seleções fazem sua estreia no torneio e iniciam a caminhada em busca de uma vaga no mata-mata. Entre elas estão candidatas ao título, equipes que tentam recuperar o protagonismo e até uma estreante absoluta na competição.

Espanha inicia busca pelo bicampeonato

A principal atração do dia é a Espanha. Campeã mundial em 2010, a seleção chega aos Estados Unidos cercada de expectativa por contar com uma geração talentosa formada por jogadores como Lamine Yamal, Rodri e Pedri.

A equipe comandada por Luis de La Fuente estreia às 13h (horário de Brasília) diante de Cabo Verde. Apesar da expectativa em torno de Yamal, o atacante deve começar no banco de reservas após se recuperar recentemente de uma lesão.

Bélgica tenta apagar a decepção de 2022

Outra seleção que entra em campo pressionada é a Bélgica. Depois de decepcionar na Copa de 2022 e cair ainda na fase de grupos, os Diabos Vermelhos buscam uma campanha mais sólida no torneio.

A equipe segue liderada por nomes experientes como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku, que terão a missão de recolocar os belgas entre as principais seleções do mundo. A estreia será às 16h, contra o Egito.

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Uruguai quer reviver dias de glória

Representando a América do Sul entre os estreantes do dia, o Uruguai inicia sua caminhada diante da Arábia Saudita, às 19h.

Bicampeã mundial, a Celeste aposta no trabalho de Marcelo Bielsa e em jogadores como Federico Valverde, Darwin Núñez e Giorgian Arrascaeta para voltar a sonhar com uma campanha histórica na Copa do Mundo.

Cabo Verde faz história

Se a Espanha chega como favorita, Cabo Verde entra em campo para viver um dos momentos mais importantes de sua história esportiva.

Os Tubarões Azuis disputarão sua primeira partida em Copas do Mundo. Com uma população de cerca de 600 mil habitantes, o país africano conquistou uma classificação inédita e espera surpreender em sua estreia no torneio.

Salah lidera as esperanças do Egito

O Egito volta a disputar uma Copa do Mundo apostando em seu principal astro. Mohamed Salah será a referência técnica da equipe na busca por uma campanha histórica.

Os Faraós tentam conquistar a primeira vitória de sua história em Mundiais após participações que terminaram ainda na fase de grupos.

Arábia Saudita quer repetir feito histórico

A Arábia Saudita chega ao Mundial carregando a lembrança de uma das maiores zebras da última Copa. Em 2022, os sauditas venceram a Argentina por 2 a 1 na estreia.

Agora, a equipe tenta mostrar que aquele resultado não foi acaso e sonha com uma classificação para a próxima fase.

Irã em meio às tensões

O Irã também inicia sua trajetória nesta segunda-feira, em duelo contra a Nova Zelândia, às 22h. A seleção do Oriente Médio enfrentou dificuldades políticas e diplomáticas antes da competição, mas conseguiu confirmar presença no torneio e espera deixar os problemas extracampo para trás.

Nova Zelândia está de volta

Fechando a lista de estreantes do dia, a Nova Zelândia retorna a uma Copa do Mundo após 16 anos de ausência.

A seleção da Oceania disputou seu último Mundial em 2010 e agora tenta aproveitar a oportunidade para voltar a competir entre as principais equipes do planeta.