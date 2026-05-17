Da linguiça ao whey: gigante de R$ 26 bi, Aurora lança bebida proteica para atrair público fitness

O mercado de alimentos vive uma disputa por conveniência, saudabilidade e produtos de maior valor agregado. A catarinense Aurora Coop, cooperativa dona da marca Aurora, quer ampliar sua presença nesse movimento. A empresa lança na próxima semana a linha de bebidas proteicas AuroPro Whey, em uma estratégia para fortalecer sua operação de lácteos

Embora tenha quase 60 anos de atuação em proteínas animais e liderança em segmentos como linguiça, a Aurora ainda busca ganhar escala em laticínios, área em que atua há pouco mais de uma década.

“Tem muita gente que ainda não conhece os lácteos da Aurora. O Auro Pro vem justamente para mostrar que a marca também pode entregar boa nutrição nessa categoria”, afirma Ricardo Chueiri, diretor de mercado e consumo da Aurora Coop.

O movimento reflete um mercado que cada vez mais aposta no estilo de vida focado no bem-estar. Antes da Aurora, marcas como Piracanjuba, Nestlé e Ferrero também apostaram em produtos proteicos.

A cooperativa quer ampliar a presença em categorias premium, fortalecer o portfólio de maior margem e aumentar sua participação dentro dos lares brasileiros. Hoje, a Aurora está presente em 77% dos domicílios do país, ante menos de 40% há cinco anos.

No último ano, a empresa fechou com um faturamento de R$ 26,9 bilhões, o que representou um crescimento de 8,3% em relação a 2024. Para este ano, o objetivo é manter o crescimento de cerca de 8%.

A disputa pelo mercado de proteínas

A linha Auro Pro Whey começa a ser divulgada aos varejistas nesta segunda-feira (18/5) e no próximo mês já deve estar nos mercados. O lançamento inclui bebidas proteicas com 15 gramas de proteína sem adição de açúcar e lactose. Os sabores são de chocolate, morango, capuccino e baunilha.

A companhia também criou uma versão voltada ao público adolescente, chamada Auro Pro Teen. A diferença é a quantidade reduzida de proteína, 10 gramas, e um design pensado para o público jovem.

“O fato de entrarmos depois no mercado de bebidas proteicas permitiu observar o que funcionou, o que não funcionou e desenvolver um produto com sabor muito competitivo”, diz Chueiri. “Já temos uma presença muito forte nos supermercados e nas gôndolas. A força da marca Aurora deve ajudar bastante na recepção dessa nova linha.”

O lançamento também chega com valor competitivo no mercado, por cerca de R$ 7,20 e por cerca de R$ 5,4 para a versão pensada para adolescentes.

Versão AuroPro Whey Team terá 10 gramas de proteína e foco no público adolescente

O movimento também acompanha uma mudança mais ampla no consumo de alimentos. O executivo afirma que a companhia monitora o avanço de produtos ligados à saudabilidade e ao consumo proteico, impulsionado por academias, dietas e medicamentos para perda de peso.

“Sabemos o quanto o consumo saudável ganha importância. Estamos atentos para que nossos produtos façam parte de uma dieta equilibrada", diz Chueiri.

A empresa aposta que o lançamento das bebidas proteicas pode aumentar a visibilidade da operação de lácteos e abrir espaço em categorias de maior crescimento no varejo alimentar.

Da linguiça ao premium

A Aurora construiu sua força histórica no mercado de linguiças. Mas nos últimos anos a empresa acelerou uma estratégia para ampliar sua presença em categorias de maior valor agregado.

Em 2022, lançou a linha Aurora Premium, com linguiças gourmet, hambúrgueres, cortes temperados e produtos voltados ao churrasco. Depois vieram itens de frios e embutidos premium, como salames, copa fatiada e presuntos importados da Espanha e da Itália. A cooperativa também ampliou a linha de empanados de frango.

“O consumidor está sofisticando o consumo dentro de casa”, afirma. “Ele sai menos e busca experiências melhores no próprio lar.”

O avanço dos produtos premium ajuda a elevar o ticket médio e fortalecer a imagem da marca. A estratégia ganhou tração com a aquisição da Gran Mestri, em 2025, marca de queijos especiais. A operação incluiu produtos como parmesão, provolone e gorgonzola e grana padano.

Fazer a marca ser vista

Desde 2020, a Aurora acelerou os investimentos em marketing para ampliar sua presença entre os consumidores. A cooperativa passou a apostar mais em campanhas de televisão, patrocínios e ações de mídia para fortalecer a marca nacionalmente.

A estratégia marcou uma mudança para uma empresa que, até então, tinha atuação mais discreta em comunicação. “O nosso papel era justamente fortalecer a marca e deixar a Aurora mais evidente para o consumidor”, afirma Chueiri.

O movimento também incluiu uma renovação da identidade visual e das embalagens. A empresa modernizou o design dos produtos e reforçou o posicionamento ligado à origem cooperativista da companhia, formada por produtores rurais.

Em 2025, o crescimento foi de 8,3%. Dos R$ 26,9 bilhões faturados, 40% vem da exportação de carnes, voltada para os mercados da China, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Europa e Estados Unidos.

De cooperativa do Sul a gigante nacional de alimentos

A história da Aurora começou em 1969, quando 18 representantes de oito cooperativas do Sul do país, liderados por Aury Luiz Bodanese, decidiram criar uma estrutura para industrializar a produção de suínos da região. A iniciativa deu origem à Fricooper, que mais tarde se transformaria na Cooperativa Central Aurora Alimentos e, depois, na atual Aurora Coop.

Nas décadas seguintes, a companhia expandiu sua operação para além dos produtos suínos. Nos anos 1980, entrou no mercado de carne de aves e começou a fortalecer sua presença nacional. Em 1992, inaugurou em Chapecó, Santa Catarina, um frigorífico de suínos.

Nos anos 1990 e 2000, a Aurora avançou para categorias como empanados, hambúrgueres, pratos prontos, frios e lácteos. Em 1998, aos 30 anos de existência, a marca ampliou sua presença internacional e alcançou o marco de 8 mil toneladas exportadas.

O modelo cooperativista segue no centro da operação da empresa. Diferentemente de concorrentes tradicionais do setor, a Aurora pertence aos próprios produtores rurais que fornecem suínos, aves e leite para a companhia. Segundo o executivo, a cooperativa reúne cerca de 90 mil famílias de pequenos produtores, concentradas principalmente em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. “O lucro da operação volta para os produtores rurais. Esse é o diferencial do modelo cooperativo”, afirma Chueiri.

Com mais de 55 anos de história, hoje, a Aurora aposta na história construída em carnes em espaço dentro de novas categorias de consumo. “O desafio agora é crescer além de onde a Aurora já é forte e mostrar que a marca pode estar presente em diferentes momentos de consumo”, diz.