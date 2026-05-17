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Da linguiça ao whey: gigante de R$ 26 bi, Aurora lança bebida proteica para atrair público fitness

Cooperativa lança linha de bebidas proteicas e amplia aposta em produtos premium para ganhar espaço em laticínios e saudabilidade

Nova linha AuroPro Whey marca entrada da Aurora no mercado de bebidas proteicas prontas para consumo

Nova linha AuroPro Whey marca entrada da Aurora no mercado de bebidas proteicas prontas para consumo

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09h01.

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O mercado de alimentos vive uma disputa por conveniência, saudabilidade e produtos de maior valor agregado. A catarinense Aurora Coop, cooperativa dona da marca Aurora, quer ampliar sua presença nesse movimento. A empresa lança na próxima semana a linha de bebidas proteicas AuroPro Whey, em uma estratégia para fortalecer sua operação de lácteos

Embora tenha quase 60 anos de atuação em proteínas animais e liderança em segmentos como linguiça, a Aurora ainda busca ganhar escala em laticínios, área em que atua há pouco mais de uma década.

“Tem muita gente que ainda não conhece os lácteos da Aurora. O Auro Pro vem justamente para mostrar que a marca também pode entregar boa nutrição nessa categoria”, afirma Ricardo Chueiri, diretor de mercado e consumo da Aurora Coop.

O movimento reflete um mercado que cada vez mais aposta no estilo de vida focado no bem-estar. Antes da Aurora, marcas como Piracanjuba, Nestlé e Ferrero também apostaram em produtos proteicos.

A cooperativa quer ampliar a presença em categorias premium, fortalecer o portfólio de maior margem e aumentar sua participação dentro dos lares brasileiros. Hoje, a Aurora está presente em 77% dos domicílios do país, ante menos de 40% há cinco anos.

No último ano, a empresa fechou com um faturamento de R$ 26,9 bilhões, o que representou um crescimento de 8,3% em relação a 2024. Para este ano, o objetivo é manter o crescimento de cerca de 8%. 

A disputa pelo mercado de proteínas

A linha Auro Pro Whey começa a ser divulgada aos varejistas nesta segunda-feira (18/5)  e no próximo mês já deve estar nos mercados. O lançamento inclui bebidas proteicas com 15 gramas de proteína sem adição de açúcar e lactose. Os sabores são de chocolate, morango, capuccino e baunilha. 

A companhia também criou uma versão voltada ao público adolescente, chamada Auro Pro Teen. A diferença é a quantidade reduzida de proteína, 10 gramas, e um design pensado para o público jovem. 

“O fato de entrarmos depois no mercado de bebidas proteicas permitiu observar o que funcionou, o que não funcionou e desenvolver um produto com sabor muito competitivo”, diz Chueiri. “Já temos uma presença muito forte nos supermercados e nas gôndolas. A força da marca Aurora deve ajudar bastante na recepção dessa nova linha.”

O lançamento também chega com valor competitivo no mercado, por cerca de R$ 7,20 e por cerca de R$ 5,4 para a versão pensada para adolescentes. 

Versão AuroPro Whey Team terá 10 gramas de proteína e foco no público adolescente

O movimento também acompanha uma mudança mais ampla no consumo de alimentos. O executivo afirma que a companhia monitora o avanço de produtos ligados à saudabilidade e ao consumo proteico, impulsionado por academias, dietas e medicamentos para perda de peso.

“Sabemos o quanto o consumo saudável ganha importância. Estamos atentos para que nossos produtos façam parte de uma dieta equilibrada", diz Chueiri.

A empresa aposta que o lançamento das bebidas proteicas pode aumentar a visibilidade da operação de lácteos e abrir espaço em categorias de maior crescimento no varejo alimentar.

Da linguiça ao premium

A Aurora construiu sua força histórica no mercado de linguiças. Mas nos últimos anos a empresa acelerou uma estratégia para ampliar sua presença em categorias de maior valor agregado.

Em 2022, lançou a linha Aurora Premium, com linguiças gourmet, hambúrgueres, cortes temperados e produtos voltados ao churrasco. Depois vieram itens de frios e embutidos premium, como salames, copa fatiada e presuntos importados da Espanha e da Itália. A cooperativa também ampliou a linha de empanados de frango. 

“O consumidor está sofisticando o consumo dentro de casa”, afirma. “Ele sai menos e busca experiências melhores no próprio lar.”

O avanço dos produtos premium ajuda a elevar o ticket médio e fortalecer a imagem da marca. A estratégia ganhou tração com a aquisição da Gran Mestri, em 2025, marca de queijos especiais. A operação incluiu produtos como parmesão, provolone e gorgonzola e grana padano. 

Fazer a marca ser vista

Desde 2020, a Aurora acelerou os investimentos em marketing para ampliar sua presença entre os consumidores. A cooperativa passou a apostar mais em campanhas de televisão, patrocínios e ações de mídia para fortalecer a marca nacionalmente. 

A estratégia marcou uma mudança para uma empresa que, até então, tinha atuação mais discreta em comunicação. “O nosso papel era justamente fortalecer a marca e deixar a Aurora mais evidente para o consumidor”, afirma Chueiri.

O movimento também incluiu uma renovação da identidade visual e das embalagens. A empresa modernizou o design dos produtos e reforçou o posicionamento ligado à origem cooperativista da companhia, formada por produtores rurais.

Em 2025, o crescimento foi de 8,3%. Dos R$ 26,9 bilhões faturados, 40% vem da exportação de carnes, voltada para os mercados da China, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Europa e Estados Unidos.

De cooperativa do Sul a gigante nacional de alimentos

A história da Aurora começou em 1969, quando 18 representantes de oito cooperativas do Sul do país, liderados por Aury Luiz Bodanese, decidiram criar uma estrutura para industrializar a produção de suínos da região. A iniciativa deu origem à Fricooper, que mais tarde se transformaria na Cooperativa Central Aurora Alimentos e, depois, na atual Aurora Coop.

Nas décadas seguintes, a companhia expandiu sua operação para além dos produtos suínos. Nos anos 1980, entrou no mercado de carne de aves e começou a fortalecer sua presença nacional. Em 1992, inaugurou em Chapecó, Santa Catarina, um frigorífico de suínos.

Nos anos 1990 e 2000, a Aurora avançou para categorias como empanados, hambúrgueres, pratos prontos, frios e lácteos. Em 1998, aos 30 anos de existência, a marca ampliou sua presença internacional e alcançou o marco de 8 mil toneladas exportadas. 

O modelo cooperativista segue no centro da operação da empresa. Diferentemente de concorrentes tradicionais do setor, a Aurora pertence aos próprios produtores rurais que fornecem suínos, aves e leite para a companhia. Segundo o executivo, a cooperativa reúne cerca de 90 mil famílias de pequenos produtores, concentradas principalmente em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. “O lucro da operação volta para os produtores rurais. Esse é o diferencial do modelo cooperativo”, afirma Chueiri.

Com mais de 55 anos de história, hoje, a Aurora aposta na história construída em carnes em espaço dentro de novas categorias de consumo. “O desafio agora é crescer além de onde a Aurora já é forte e mostrar que a marca pode estar presente em diferentes momentos de consumo”, diz.

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