2021 vem aí: quais serão as principais mudanças na comunicação?

2020 está chegando ao fim e algumas tendências para 2021 já começam a ser apontadas em relatórios e pesquisas. Em um ano de tanta transformação, digital principalmente, o que as marcas precisam olhar para manter sua comunicação relevante daqui para frente?

Sabemos que a pandemia acelerou a transformação digital nas empresas e plataformas e também mudou a forma como as pessoas se engajam e utilizam ferramentas e redes sociais no seu dia a dia, reavaliando o que é importante para elas e reconsiderando o papel que as mídias sociais desempenham em suas vidas.

Ao mesmo tempo, o período de distanciamento social também deu voz a marcas e criadores que conseguiram se conectar com sua audiência e construir comunidades fortes por meio de diálogos e debates importantes para a sociedade. Em um momento tão conturbado, saiu na frente quem soube se comunicar de forma empática e inclusiva.

Os consumidores ficaram ainda mais exigentes sobre quem seguem e por quê. A cultura do cancelamento trouxe mais responsabilidade e transparência para a comunicação não só de empresas, mas também de criadores de conteúdo e influenciadores.

As plataformas tiveram que se reinventar e se adaptar às novas necessidades de conteúdo em 2020. Não à toa, canais como Tik Tok, com seus vídeos curtos e micronarrativas, streaming e games ganharam ainda mais espaço no ambiente digital. A tendência é que cresçam cada vez mais e alcancem públicos cada vez mais diversos.

Por fim, o uso de dados para direcionar melhor campanhas e a comunicação das marcas. Aprender a ouvir as principais conversas da internet e se posicionar de forma rápida, criativa e assertiva farão toda a diferença nos próximos anos.

Acompanhe a nossa curadoria da semana com as principais tendências para 2021. Boa leitura!

*Sócios-diretores da FSB Comunicação

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube