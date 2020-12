2020: retrospectivas de um ano que valeu por uma década

Faltam 2 semanas para 2020 acabar. O ano que valeu por uma década. Pelas nossas telas, vimos o mundo em ebulição e transformação. Em casa, adaptamos a rotina, mudamos hábitos e criamos novos significados. Doze meses que vão marcar o resto de nossas vidas.​

​Haja retrospectiva 2020 para tanto acontecimento. Os sites e plataformas digitais já começaram a divulgar as suas. Para cobrir tantos fatos e temas, integrei mais um clássico do fim do ano: a lista. Então, vamos à lista de retrospectivas. ​

​Pandemia. Vidas negras importam. Incêndios nas florestas. Eleições. Corrida pela vacina. O New York Times fez um balanço de 2020 em imagens impactantes. Em um ano que a vida virou fluxo, o NYT traz os fatos organizados mês a mês. ​

​Já o Google resume o que foi o ano de 2020 em palavras e perguntas. Buscamos entender o mundo, os problemas e encontrar soluções para nosso dia a dia no oráculo digital. Coronavírus, lockdown, auxílio emergencial, eleições 2020 foram alguns dos termos mais buscados pelos brasileiros. ​

​O Twitter, que nos mostra o que o mundo está discutindo em tempo real, traz quais temas, hashtags, tweets que mais repercutiram e emojis mais usados neste ano. Por questões óbvias, #Covid19 foi a mais usada, seguidas de #BlackLivesMatter e #StayHome. ​

​No Facebook, também teve balanço do que as pessoas mais se engajaram na plataforma. A despedida a Kobe Bryant e a morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg geraram milhares de postagens e reações. No Brasil, foi a final da UEFA Champions League que fez mais sucesso. ​

​Fechando o balanço 2020, abrimos a lista de desejos para 2021. Com certeza, saúde, paz e vacina estão entre os temas-chave.​

​

*Diretora de Estratégia Digital da FSB Comunicação

