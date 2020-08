100 mil mortos no Brasil, para onde vamos?

Neste fim de semana o Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortos pelo novo coronavírus. Foram cinco meses desde a primeira morte confirmada pelo Ministério da Saúde, de uma mulher de 57 anos, em São Paulo. De lá para cá, a situação só se agravou e o Brasil transformou-se no segundo país com maior número de casos e óbitos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A estabilidade no número de mortos segue em um patamar elevado, o que projeta ainda tempos difíceis pela frente.

O Podcast A+ da plataforma Bússola, uma parceria entre a Exame e o Grupo FSB, debate esse tema: qual o futuro da pandemia no país, quais foram os aprendizados e o que pode ser feito para que os números não se tornem ainda piores. Participaram do programa o analista político, Alon Feuerwerker; Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e Gabriela Wolthers, sócia-diretora da FSB Comunicação. O podcast é apresentado por Paulo de Tarso.

Ouça aqui:

Spotify

Apple Podcasts