Apuração do 2º turno no Rio de Janeiro: veja o resultado para presidente em tempo real

RESUMO ＋

Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O estado tem 12,8 milhões de eleitores aptos a votar, e a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário local. A apuração dos votos será realizada pela Justiça Eleitoral, com divulgação dos resultados parciais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. O estado tem 12,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, que é o mesmo do Rio de Janeiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Rio de Janeiro será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando no Rio de Janeiro?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Rio de Janeiro conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação no segundo turno de 2026? ＋

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, que também é o horário local do Rio de Janeiro.

Quando será o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Como funciona a apuração dos votos nas eleições? ＋

Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.

Onde acompanhar o resultado das eleições de 2026 em tempo real? ＋

Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 pelo painel de resultados da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar a apuração presidencial no Rio de Janeiro.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno de 2026? ＋

Segundo as informações apresentadas para a disputa presidencial de 2026, os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13.

Quando começa a divulgação dos resultados das eleições de 2026? ＋

A divulgação dos resultados ocorre após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília, o mesmo horário do Rio de Janeiro. Os números são atualizados conforme o TSE recebe e totaliza os dados das urnas eletrônicas.

O resultado da eleição presidencial no Rio de Janeiro define quem será o presidente? ＋

Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todo o Brasil, além dos votos de brasileiros que votam no exterior. O resultado do Rio de Janeiro mostra a preferência dos eleitores do estado, mas a definição do presidente depende da totalização nacional dos votos.