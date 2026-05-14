Anvisa detecta bactéria em mais de 100 lotes de produtos suspensos da Ypê

Anvisa: Uma nova reunião para discutir o recurso da Química Amparo foi marcada para a próxima sexta-feira, 15 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h38.
A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última quarta-feira, 13, os resultados de uma inspeção conjunta, que identificou 76 irregularidades em mais de 100 lotes de produtos da marca.
O trabalho conjunto foi realizado pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas).
O órgão também adiou a análise do recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela Ypê, contra a suspensão da fabricação e venda de produtos da marca. A reunião também estava marcada para o dia 13.
Na quarta, a empresa apresentou um plano com 239 ações corretivas para atender às exigências técnicas apontadas pelos fiscais sanitários. Segundo a agência, as medidas consideram também inspeções realizadas em 2024 e 2025.
Nesta quinta-feira, 14, a empresa deve apresentar à Anvisa um novo plano de ações corretivas e investimentos para regularizar a fabricação dos produtos.
Enquanto a diretoria do órgão não chega a um veredicto, a orientação de não utilizar os produtos contaminados e buscar o SAC da empresa segue.
Uma nova reunião para discutir o recurso da Química Amparo foi marcada para a próxima sexta-feira, 15.
Segundo a Anvisa, apenas os lotes que terminam com o número 1, dos produtos listados a seguir estão afetados. Confira:
A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.