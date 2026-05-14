Anvisa detecta bactéria em mais de 100 lotes de produtos suspensos da Ypê

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última quarta-feira, 13, os resultados de uma inspeção conjunta, que identificou 76 irregularidades em mais de 100 lotes de produtos da marca.

O trabalho conjunto foi realizado pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas).

O órgão também adiou a análise do recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela Ypê, contra a suspensão da fabricação e venda de produtos da marca. A reunião também estava marcada para o dia 13.

Na quarta, a empresa apresentou um plano com 239 ações corretivas para atender às exigências técnicas apontadas pelos fiscais sanitários. Segundo a agência, as medidas consideram também inspeções realizadas em 2024 e 2025.

Nesta quinta-feira, 14, a empresa deve apresentar à Anvisa um novo plano de ações corretivas e investimentos para regularizar a fabricação dos produtos.

Enquanto a diretoria do órgão não chega a um veredicto, a orientação de não utilizar os produtos contaminados e buscar o SAC da empresa segue.

Uma nova reunião para discutir o recurso da Química Amparo foi marcada para a próxima sexta-feira, 15.

Quais produtos da Ypê foram suspensos pela Anvisa?

Segundo a Anvisa, apenas os lotes que terminam com o número 1, dos produtos listados a seguir estão afetados. Confira:

LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE

LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ

LAVA LOUÇAS YPÊ

LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE

LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE

LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN

LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR

LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR

LAVA ROUPAS LÍQUIDO

TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA

LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT

LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM

LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ

LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA

DESINFETANTE BAK YPÊ

DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL

DESINFETANTE PERFUMADO ATOL

DESINFETANTE PINHO YPE

LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT

O que fazer se tenho produto da Ypê

A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.