Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Anvisa detecta bactéria em mais de 100 lotes de produtos suspensos da Ypê

O órgão também adiou a análise do recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela Ypê, contra a suspensão da fabricação e venda de produtos da marca

Anvisa: Uma nova reunião para discutir o recurso da Química Amparo foi marcada para a próxima sexta-feira, 15 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Anvisa: Uma nova reunião para discutir o recurso da Química Amparo foi marcada para a próxima sexta-feira, 15 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h38.

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última quarta-feira, 13, os resultados de uma inspeção conjunta, que identificou 76 irregularidades em mais de 100 lotes de produtos da marca.

O trabalho conjunto foi realizado pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas).

O órgão também adiou a análise do recurso apresentado pela Química Amparo, responsável pela Ypê, contra a suspensão da fabricação e venda de produtos da marca. A reunião também estava marcada para o dia 13.

Na quarta, a empresa apresentou um plano com 239 ações corretivas para atender às exigências técnicas apontadas pelos fiscais sanitários. Segundo a agência, as medidas consideram também inspeções realizadas em 2024 e 2025.

Nesta quinta-feira, 14, a empresa deve apresentar à Anvisa um novo plano de ações corretivas e investimentos para regularizar a fabricação dos produtos.

Enquanto a diretoria do órgão não chega a um veredicto, a orientação de não utilizar os produtos contaminados e buscar o SAC da empresa segue.

Uma nova reunião para discutir o recurso da Química Amparo foi marcada para a próxima sexta-feira, 15.

Quais produtos da Ypê foram suspensos pela Anvisa?

Segundo a Anvisa, apenas os lotes que terminam com o número 1, dos produtos listados a seguir estão afetados. Confira:

  • LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
  • LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ
  • LAVA LOUÇAS YPÊ
  • LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
  • LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE
  • LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN
  • LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR
  • LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO
  • TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM
  • LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ
  • LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA
  • DESINFETANTE BAK YPÊ
  • DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL
  • DESINFETANTE PERFUMADO ATOL
  • DESINFETANTE PINHO YPE
  • LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT

O que fazer se tenho produto da Ypê

A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Acompanhe tudo sobre:YpêAnvisaSaúde

Mais de Brasil

Pesquisa Gerp mostra Lula com 54% de reprovação e 40% de aprovação

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 36% e Lula, 34% no 1º turno

STF decide limites para uso de informações do Coaf em apurações criminais

Pai de Vorcaro é preso pela PF em operação sobre o Master

Mais na Exame

Ciência

Terra está cercada por milhares de toneladas de lixo espacial, diz relatório

Mundo

Xi quer convencer Trump a adotar visão ganha-ganha e evitar armadilha de Tucídides

Brasil

Pesquisa Gerp mostra Lula com 54% de reprovação e 40% de aprovação

Esporte

Como controlar as figurinhas do álbum da Copa pelo celular?