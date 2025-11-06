Way Concessões vence leilão com a Rota Sertaneja com desconto de 24,8%

A Way Concessões venceu nesta quinta-feira, 6, o leilão do lote da Rota Sertaneja. A empresa ofereceu um desconto de 24,8% em relação ao valor da tarifa básica de pedágio referência estipulada no edital.

Segundo o edital, o critério para a escolha do vencedor foi a maior porcentagem de desconto em relação ao valor da tarifa de pedágio. Além do vencedor, a Vinci, Consórcio Rota do Cerrado (XP e construtoras) e o Consórcio Caminhos do Cerrado (Construcap-Copasa).

São previstos R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos de concessão nos mais de 530,3 quilômetros nas BRs 153 e 262, que conectam 21 cidades entre Hidrolândia (GO) e Comendador Gomes (MG).

A concessionária também será responsável pela operação, manutenção, monitoramento, ampliação de capacidade e serviços de atendimento ao usuário (socorro médico e mecânico).

O trecho foi originalmente concedido em 2013, dentro da BR-060/153/262/DF/GO/MG, à antiga administradora Concebra, que posteriormente aderiu ao processo de relicitação.

Após estudos de viabilidade, o projeto foi subdividido em três novas concessões: Rota Pequi, Rota Sertaneja e Rota Zebu. A Rota Zebu já foi leiloada em 2024. A Rota Sertaneja é o segundo capítulo dessa reorganização.

O contrato prevê duplicação de quase 43 quilômetros, implantação de 4 quilômetros de contornos, 31,8 quilômetros de faixas adicionais, mais de 4,94 quilômetros de marginais, 6 passarelas, 132 acessos, 146 pontos de ônibus e 5 passagens de fauna. A previsão é criar 82 mil empregos diretos, indiretos e por efeito-renda ao longo do ciclo da concessão.