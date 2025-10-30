Pátria vence leilão do lote 5 de rodovias do Paraná com desconto de 23,8%

A gestora Pátria (Reúne Rodovias Holding II S.A) venceu nesta quinta-feira, 30, o leilão do lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná. A empresa ofereceu um desconto de 23,83% em relação ao valor da tarifa de referência estipulada no edital.

A gestora já opera o Lote 1 no Paraná, com 470 quilômetros de estradas, passando pela capital, Curitiba.

Segundo o edital, o critério para a escolha do vencedor foi a maior porcentagem de desconto em relação ao valor da tarifa de pedágio. Além do vencedor, a Way Concessões S.A também participou do certame com oferta de 16,70%.

São previstos R$ 11,6 bilhões em investimentos durante os 30 anos de concessão nos mais de 432 quilômetros. Serão administradas pela iniciativa privada as estradas federais e estaduais (BRs 163/369/467 e PRs 158/317/467/977/978).

O Lote 5 é composto por importantes rodovias que atravessam grandes áreas agrícolas e fazem a ligação com estados estratégicos como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Paraguai.

O projeto prevê a duplicação em 238 quilômetros de rodovias, além da construção de cinco novas passarelas para pedestres e um ponto de parada e descanso.

Este é o sexto lote de rodovias paranaenses a ser concedido em menos de 3 anos em parceria do governo federal e governo Paraná.

Os investimentos em mais de 3 mil quilômetros de estradas do estado irão ultrapassar R$ 60 bilhões, ao longo dos próximos 30 anos.