Escolas de SP podem voltar às aulas com todos os alunos a partir de agosto

As escolas do estado de São Paulo podem voltar às aulas presenciais com todos os alunos a partir do dia 2 de agosto. O anúncio foi feio pelo secretário da Educação, Rossieli Soares, nesta quarta-feira, 16. Para isso, as unidades vão precisar respeitar o distanciamento de um metro entre os alunos (antes era 1,5 metro), o uso de máscara será obrigatório, assim como a disponibilidade de álcool em gel. As regras valem tanto para a rede pública quanto para a privada.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

"Nós não trabalharemos mais com um percentual de capacidade, mas com o distanciamento de um metro entre os estudantes. No mês de agosto a volta não será obrigatória e cada escola terá autonomia para estabelecer regras que façam sentido no contexto local", explicou Rossieli Soares em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

O secretário ainda disse que o estado comprou 3 milhões de testes acompanhar o retorno das atividades presenciais. Outro ponto destacado é a vacinação dos profissionais de saúde. A última etapa começou no dia 11 de junho, com a imunização de pessoas com mais de 18 anos. Até o momento, mais de 840 mil profissionais já foram vacinados com pelo menos a primeira dose.

Caso haja qualquer identificação de casos suspeitos ou confirmados, haverá o isolamento da unidade e testagem das pessoas que tiveram contato, como é feito atualmente. “Quanto mais tempo demorarmos a voltar, maior será o déficit de aprendizagem dos nossos estudantes. É urgente voltarmos com nossas crianças, jovens e adultos às aulas presenciais”, destacou Rossieli Soares.

*Reportagem em atualização.