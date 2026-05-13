Veja como consultar o resultado do pedido de isenção do Enem

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem consultar o resultado do pedido. O Inep divulgou nesta quarta-feira, 13, o status das solicitações na Página do Participante.

Para verificar se o pedido foi aprovado, o participante deve acessar a Página do Participante e fazer login com a conta Gov.br. Depois, basta conferir o status da solicitação, disponível logo na página inicial do sistema.

O benefício é destinado a estudantes que se enquadram em critérios definidos pelo Inep, como alunos do 3º ano do ensino médio em escola pública, participantes do CadÚnico e estudantes do programa Pé-de-Meia.

O que fazer se a isenção for aprovada?

Quem conseguiu a isenção da taxa deve ficar atento: o deferimento não garante a inscrição automática no Enem 2026. Mesmo com a gratuidade aprovada, todos os participantes precisarão realizar a inscrição no período oficial do exame, que ainda será divulgado pelo Inep em edital específico.

Os estudantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova poderão receber um incentivo adicional de R$ 200.

O que fazer se o pedido for negado?

Os candidatos que tiveram o pedido de isenção negado poderão entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio. O procedimento também deve ser feito pela Página do Participante. O participante precisará justificar o pedido e enviar documentos que comprovem a situação informada, como:

histórico escolar;

comprovante de renda;

número do CadÚnico.

O resultado dos recursos será divulgado em 25 de maio.

Quem tinha direito à isenção?

Segundo o Inep, puderam solicitar a gratuidade os candidatos que se enquadram em um dos seguintes perfis:

matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026;

estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa;

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

participantes do Pé-de-Meia.

O Inep alerta que candidatos do CadÚnico precisam estar com os dados atualizados. Informações desatualizadas podem levar ao indeferimento do pedido.

Calendário da isenção do Enem 2026