Enem 2026: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição começa hoje

Enem 2026: veja quando termina prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição (Angelo Miguel/MEC)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de abril de 2026 às 15h59.
O período para solicitar a isenção da taxa da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 começou nesta segunda-feira, 13.
Aqueles que perderam a prova de 2025 também já podem justificar sua ausência de forma gratuita caso queriam o benefício da isenção este ano. Os candidatos têm até dia 24 de abril para fazer a solicitação e regularizar a situação com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Esses serviços estão disponíveis na Página do Participante do Enem no site Gov.br.
O Inep prevê a gratuidade para:
Independentemente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem. Os prazos de inscrição ainda não foram divulgados pelo MEC.
O resultado será divulgado dia 8 de maio. Haverá um período para recursos entre 11 e 15 de maio, com o resultado final publicado em 22 de maio.