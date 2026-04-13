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Enem 2026: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição começa hoje

Participantes que faltaram ao exame em 2025 também podem justificar a ausência neste período

Enem 2026: veja quando termina prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição (Angelo Miguel/MEC)

Enem 2026: veja quando termina prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição (Angelo Miguel/MEC)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15h59.

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O período para solicitar a isenção da taxa da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 começou nesta segunda-feira, 13.

Aqueles que perderam a prova de 2025 também já podem justificar sua ausência de forma gratuita caso queriam o benefício da isenção este ano. Os candidatos têm até dia 24 de abril para fazer a solicitação e regularizar a situação com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Esses serviços estão disponíveis na Página do Participante do Enem no site Gov.br

Quem pode solicitar a isenção da taxa?

O Inep prevê a gratuidade para:

  • Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2026);
  • Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal;
  • Os participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Independentemente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem. Os prazos de inscrição ainda não foram divulgados pelo MEC.

O resultado será divulgado dia 8 de maio. Haverá um período para recursos entre 11 e 15 de maio, com o resultado final publicado em 22 de maio. 

Acompanhe tudo sobre:EnemMEC – Ministério da Educação

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