Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira, 22 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em Amazonas, no Rio de Janeiro, no Pará, em São Paulo e no Distrito Federal nesta quinta-feira, 22. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, tem reunião com embaixadores da União Europeia, em Brasília (DF).

Endereço: Delegação da União Europeia no Brasil (SHIS QI 07 - Bloco A - Lago Sul)

Às 20h45, participa da Live da Ciro TV.

http://www.CiroTV.com.br

Jair Bolsonaro (PL):

Atividades de campanha em Belém (PA) e em Manaus (AM).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 11h, conversa sobre longevidade e desafios para o Brasil com representantes de movimentos e associações de idosos e aposentados, em São Paulo (SP).

Local: Fidalga, 76

Simone Tebet (MDB):

Às 8h30, participa de sabatina do jornal O Tempo e da Rádio Super, de Minas Gerais.

Formato – Digital, por videoconferência

Às 10h30, visitar a Fiocruz e a Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço – Avenida Brasil, 4.365 – Bairro de Manguinhos

Às 14h, participa do Podcast Antonia Leite Barbosa, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço: Travessa Pinto da Rocha, 18 - Laranjeiras

Às 15h30, será entrevistada na Rádio Saara, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço - Av. Passos, 91 – Edifício Monte Líbano

Às 16h, participa de caminhada no SAARA, no Rio de Janeiro (RJ).

Trajeto: Rua da Alfândega – Rua Regente Feijó – Rua Buenos Aires.

