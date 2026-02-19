Unesp divulga quarta chamada do Vestibular 2026 hoje; veja como acessar

Unesp (Wikimedia Commons/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h27.
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou às 10h desta quinta-feira, 19 de fevereiro, a quarta chamada de quatro processos seletivos para ingresso na graduação.
Foram publicados os resultados do Vestibular Unesp 2026, do Provão Paulista Seriado, do Processo Seletivo Unesp-Enem e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp.
Ao todo, são oferecidas 7.981 vagas para ingresso neste semestre.
Nas quatro formas de ingresso com divulgação de resultados no início de 2026, foram registradas 214.696 inscrições.
Como o mesmo candidato poderia participar de mais de um processo seletivo, 178.152 pessoas disputaram as 7.981 vagas oferecidas.
O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro desse percentual, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
Segundo a universidade, estudantes oriundos da rede pública representam cerca de 55% das matrículas.