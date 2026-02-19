Unesp divulga quarta chamada do Vestibular 2026 hoje; veja como acessar

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou às 10h desta quinta-feira, 19 de fevereiro, a quarta chamada de quatro processos seletivos para ingresso na graduação.

Foram publicados os resultados do Vestibular Unesp 2026, do Provão Paulista Seriado, do Processo Seletivo Unesp-Enem e do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp.

Ao todo, são oferecidas 7.981 vagas para ingresso neste semestre.

Veja a 4ª lista de aprovados da Unesp

Enem-Unesp 2026 - 4ª Chamada

Olimpíadas Científicas - 4ª Chamada Unesp

Vestibular - 4ª Chamada Unesp

Provão Paulista Seriado - 4ª Chamada Unesp

Vagas, inscrições e sistema de cotas

Nas quatro formas de ingresso com divulgação de resultados no início de 2026, foram registradas 214.696 inscrições.

Como o mesmo candidato poderia participar de mais de um processo seletivo, 178.152 pessoas disputaram as 7.981 vagas oferecidas.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro desse percentual, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Segundo a universidade, estudantes oriundos da rede pública representam cerca de 55% das matrículas.