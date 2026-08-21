Paraná Pesquisas: Manuela d’Ávila lidera corrida ao Senado no Rio Grande do Sul

Manuela d’Ávila (Psol) lidera isolada a corrida pela primeira vaga do Rio Grande do Sul no Senado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 21. De acordo com o cenário consolidado, que considera primeiro e segundo votos, a ex-parlamentar registra 33,6% das intenções de voto.

O bloco de candidatos à segunda cadeira do estado na casa alta tem três postulantes. Marcel Van Hattem (Novo) aparece com 26,9%, Rigotto (MDB) com 24,3% e Pimenta (PT) com 22,5%. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Sanderson (PL) pontua com 16%. Os demais pontuam abaixo de 10%. A candidatura de Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) tem 5,4%, Frederico Antunes (PSD) registra 5%, Milton Cardoso (PSDB) fica com 3,5% e Tania Peres (UP) alcançou 3,1%. Do mesmo partido que Tania, Luciano do MLB pontua com 2,5%.

Renato Jaguarão (Cidadania) registra 2,3%, Regis Ethur (PSTU) tem 1,5% e Ric Jones (PCO), 0,3%. Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 8,9%, enquanto os que não sabem ou não opinaram representam 7,9% do eleitorado gaúcho.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores entre 18 e 20 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo RS-03898/2026.