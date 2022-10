TSE concede direito de resposta para Lula no perfil do Twitter de Bolsonaro

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu direito de resposta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deverá publicar no perfil do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Twitter. Os ministros decidiram, por maioria, que o candidato petista poderá rebater as acusações feitas por Bolsonaro de que o PT teria ligações com uma facção criminosa. As três postagens do presidente foram feitas em julho deste ano.

Nas publicações, Bolsonaro cita uma matéria jornalística sobre a facção criminosa e afirma que o “próprio crime organizado que demonstra tê-lo como aliado”, se referindo a Lula.

É a primeira vez que a Corte determina que Bolsonaro precise publicar um direito de resposta no seu próprio perfil do Twitter.

A decisão do plenário, que teve 6 votos a favor e 1 contra, determina que a resposta de Lula seja publicada "imediatamente''.

No início de setembro, o TSE já havia decidido pela remoção dos conteúdos e aplicou multa de R$ 5 mil a Bolsonaro. No entanto, os vídeos continuam disponíveis no Twitter.

