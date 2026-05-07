Trump não deverá influenciar eleições do Brasil, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve ter "qualquer influência" na eleição brasileira.

"Não acredito que ele vá ter qualquer influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro", disse Lula durante coletiva na embaixada brasileira em Washington, após o encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

O brasileiro teve um encontro de três horas com Trump, onde discutiut tarifas, guerra do Irã, combate ao crime organizado e terras raras.

O petista disse que não é uma "boa política" um presidente de outro país ficar interferindo nas eleições de outro país.

"Acho que ele vai se comportar como presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino. Assim como eu vou deixar o povo americano decidir o seu destino", afirmou.

Questionado se pediu apoio de Trump ou para que ele não ajudasse a oposição, Lula afirmou que não é um assunto que discuta com o presidente de qualquer país do mundo.

"Eu já tenho muita experiência e não acredito em nenhuma interferência de fora", disse.

O presidente afirmou que a relação com Trump é sincera, muito boa, e disse que, desde o primeiro encontro entre eles, houve uma química e "amor à primeira vista".

"A nossa relação é muito boa, mas muito boa mesmo. É uma relação que pouca gente acreditava que pudesse acontecer na primeira vez", afirmou.

"Eu tenho razão para acreditar que o Trump gosta do Brasil. E, por isso, quero que ele saiba que nós, brasileiros, temos interesse em fazer os melhores acordos com os Estados Unidos", disse.