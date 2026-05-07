Lula promete combate ao crime 'para valer': 'quem não escapou, não vai escapar mais'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7, que o governo brasileiro vai lançar a partir da semana que vem um plano de combate ao crime organizado "para valer".

"Quem escapou até semana que vem, tudo bem. Mas quem não escapou, não vai escapar mais", disse Lula durante coletiva na embaixada brasileira em Washington após o encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

O petista disse que plano terá quatro frentes, sendo uma delas a financeira. O presidente brasileiro afirmou que facções atuam como empresas e estão infiltradas em vários setores regulados da economia.

"Nós precisamos destruir o potencial financeiro do crime organizado e facções. Em alguns casos, eles viraram empresas multinacionais", disse.

Lula disse que deixou claro para Trump que o Brasil está levando muito a sério o combate ao crime organizado e negou que o crime tomou as cidades brasileiras.

"Esse negócio de dizer que as facções tomaram o território das cidades. Nós temos que dizer que o territorio de uma cidade é do povo e não do crime organizado e facção crimonosa", disse.

O petista deu examplo da base criada pelo Brasil na cidade de Manaus para combater o tráfico de arma e drogas nas fronteiras com participação de todos os países da América do Sul.

"Se os Estados Unidos quiserem contribuir e participar conosco, eles estão convidados", disse.

Ele afirmou que o Brasil está pronto para dar o exemplo.

"Vamos levar a sério isso", afirmou.

A violência e a segurança pública é apontada pelas pesuisas de opinião pública como uma das principais preocupações da população brasileira. A gestão petista é avaliada de forma negativa nessa área e tenta dar uma resposta em um ano de eleições.

Grupo de trabalho

Lula disse também que seguriu ao presidente Donald Trump a criação de um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul para combater o crime organizado.

"Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que precisa ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise, com uma extraordinária Polícia Federal", disse.