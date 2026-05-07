Lula promete combate ao crime 'para valer': 'quem não escapou, não vai escapar mais'

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a press conference at the Brazilian Embassy after his White House meeting with US President Donald Trump in Washington, DC on May 7, 2026. President Trump hailed talks at the White House with "very dynamic" Brazilian counterpart Luiz Inacio Lula da Silva on Thursday, saying his meeting with his ideological opposite focused on tariffs. (Photo by SAUL LOEB / AFP) ( SAUL LOEB/AFP)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 7 de maio de 2026 às 17h19.
Última atualização em 7 de maio de 2026 às 17h23.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7, que o governo brasileiro vai lançar a partir da semana que vem um plano de combate ao crime organizado "para valer".
"Quem escapou até semana que vem, tudo bem. Mas quem não escapou, não vai escapar mais", disse Lula durante coletiva na embaixada brasileira em Washington após o encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca.
O petista disse que plano terá quatro frentes, sendo uma delas a financeira. O presidente brasileiro afirmou que facções atuam como empresas e estão infiltradas em vários setores regulados da economia.
"Nós precisamos destruir o potencial financeiro do crime organizado e facções. Em alguns casos, eles viraram empresas multinacionais", disse.
Lula disse que deixou claro para Trump que o Brasil está levando muito a sério o combate ao crime organizado e negou que o crime tomou as cidades brasileiras.
"Esse negócio de dizer que as facções tomaram o território das cidades. Nós temos que dizer que o territorio de uma cidade é do povo e não do crime organizado e facção crimonosa", disse.
O petista deu examplo da base criada pelo Brasil na cidade de Manaus para combater o tráfico de arma e drogas nas fronteiras com participação de todos os países da América do Sul.
"Se os Estados Unidos quiserem contribuir e participar conosco, eles estão convidados", disse.
Ele afirmou que o Brasil está pronto para dar o exemplo.
"Vamos levar a sério isso", afirmou.
A violência e a segurança pública é apontada pelas pesuisas de opinião pública como uma das principais preocupações da população brasileira. A gestão petista é avaliada de forma negativa nessa área e tenta dar uma resposta em um ano de eleições.
Lula disse também que seguriu ao presidente Donald Trump a criação de um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul para combater o crime organizado.
"Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que precisa ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise, com uma extraordinária Polícia Federal", disse.