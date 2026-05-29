Atlas: Cadu tem 37,7%, Bezerra, 27,6%, e Dias, 27,3%, no 1º turno no Rio Grande do Norte

O ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier (PT), lidera a disputa pelo governo do estado, segundo o cenário de primeiro turno simulado pela pesquisa Atlas/94FM, divulgada nesta sexta-feira, 29. O petista tem 37,7% das intenções de voto.

Tecnicamente empatados em segundo lugar, Allyson Bezerra (União) registra 27,6%, e Álvaro Dias (PL) tem 27,3%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Robério Paulino (Psol) completa a lista com 0,1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam 5,9%. Outros 1,3% dos entrevistados não souberam responder.

Segundo turno e avaliação do governo

Nos cenários de segundo turno levantados pelo estudo, Cadu Xavier e Allyson Bezerra empatam. O petista com 40,5% e o pré-candidato do União Brasil 39,1%. Os votos nulos, brancos e os que não souberam responder somam 20,5%.

Cadu ganha por 47,6% contra os 34,9% de Álvaro Dias. Ao todo, 17,5% escolheram anular, votar em brancos ou não responder.

Já entre os dois candidatos da direita, Allyson Bezerra leva a melhor com 39,6% contra 28,1% de Dias. Neste cenário, 32,3% dos respondentes votaria nulo, em branco ou não saberia responder.

A pesquisa também questionou a aprovação do governo de Fátima Bezerra (PT). Ao todo, 56% dos eleitores potiguares desaprovam a gestão da petista, enquanto 39% aprovam.

Na questão qualitativa, 51% avaliam o governo estadual como ruim ou péssimo, enquanto 25% consideram ótimo ou bom, mesma quantidade dos que acham regular.

Além disso, 60,3% dos respondentes dizem preferir alguém que faça uma gestão diferente da atual, contra os 39,2% que preferem continuidade.

A pesquisa Atlas/94FM ouviu 962 eleitores do Rio Grande do Norte entre os dias 22 e 27 de maio. O nível de confiança é de 95%. Os resultados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RN-02267/2026.