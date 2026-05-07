Trump rindo é melhor do que de cara feia, diz Lula após encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “é melhor rindo”. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião entre os dois líderes.
“Vocês perceberam que o Trump rindo é melhor do que de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele: ‘ria’. É importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco”, afirmou Lula.
O presidente também disse que o Brasil está disposto a discutir qualquer tema com outros países e ressaltou que o país não abre mão da democracia e da soberania nacional.
O petista e o republicano se reuniram nesta quinta-feira em um encontro que durou quase três horas. Eles não falaram com os repórteres no Salão Oval, como costuma ocorrer nesse tipo de ocasião.
“Eu acho que o Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Não temos veto, não temos assunto proibido. A única coisa de que não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania”, declarou.
A viagem a Washington vinha sendo articulada desde março, mas acabou adiada por causa do início da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.
Segundo o governo brasileiro, Lula pediu que a entrada dos jornalistas ocorresse ao final da reunião, e Trump teria concordado. No entanto, como o encontro se estendeu além do previsto, a interação com a imprensa foi cancelada.
“Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos”, disse Lula.
Retomada da relação
No ano passado, Brasil e Estados Unidos viveram seu pior momento na relação diplomática na história. Em julho, o governo Trump anunciou uma tarifa de importação de 50% a produtos brasileiros, além de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
As medidas tinham como objetivo pressionar o Brasil a cancelar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
O impasse foi desfeito a partir de setembro. Após uma série de conversas de bastidores, envolvendo tanto autoridades quanto empresários e entidades setoriais, o presidente Trump se reuniu com o presidente Lula nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU. Após a conversa, os dois disseram que houve uma "química" entre eles.
Depois disso, vieram outras conversas entre os dois presidentes e uma série de alívios ao tarifaço, como a retirada de mais produtos da lista e uma sinalização de normalização das relações. Os dois presidentes tiveram uma reunião presencial em outubro, na Malásia, que transcorreu bem. Na época, o governo americano recuou de mais medidas contra o Brasil.