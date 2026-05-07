Trump rindo é melhor do que de cara feia, diz Lula após encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “é melhor rindo”. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião entre os dois líderes.

“Vocês perceberam que o Trump rindo é melhor do que de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele: ‘ria’. É importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco”, afirmou Lula.

O presidente também disse que o Brasil está disposto a discutir qualquer tema com outros países e ressaltou que o país não abre mão da democracia e da soberania nacional.

O petista e o republicano se reuniram nesta quinta-feira em um encontro que durou quase três horas. Eles não falaram com os repórteres no Salão Oval, como costuma ocorrer nesse tipo de ocasião.

“Eu acho que o Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Não temos veto, não temos assunto proibido. A única coisa de que não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania”, declarou.

A viagem a Washington vinha sendo articulada desde março, mas acabou adiada por causa do início da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Segundo o governo brasileiro, Lula pediu que a entrada dos jornalistas ocorresse ao final da reunião, e Trump teria concordado. No entanto, como o encontro se estendeu além do previsto, a interação com a imprensa foi cancelada.

“Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos”, disse Lula.