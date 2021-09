Três municípios do Rio não usaram doses do lote de Coronavac suspenso

Maricá, Niterói e São Gonçalo receberam doses do lote de CoronaVac suspenso pela Anvisa, de número 202108113H, mas não fizeram a aplicação. A capital do Rio informou ter usado 1.206 doses suspensas, e Itaguaí, que recebeu imunizantes do mesmo lote, não respondeu à reportagem.

Neste fim de semana, a Anvisa anunciou que mais de 12 milhões de doses de CoronaVac passaram por processos de produção em uma fábrica na China que não foi inspecionada pela agência e, por isso, teriam o uso suspenso no Brasil.

As cidades das regiões Metropolitanas, Centro-Sul, Serrana, Médio Paraíba e Baixada Litorânea, que receberam as doses no sábado, antes do informativo da Anvisa, foram orientadas a não utilizá-las. Já as doses que seriam enviadas neste domingo (05) para as cidades das regiões Norte, Noroeste e Baía da Ilha Grande ficarão armazenadas na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA).

A orientação, porém, é que as doses não sejam descartadas. Há esperança de que o seu uso seja liberado, e o imunizante não tenha que ser desperdiçado.

A Prefeitura de Maricá disse que as doses não serão utilizadas até que sejam liberadas e que permanecem armazenadas no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói alegou que o material já está separado e aguarda orientação da Anvisa.

E a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo ratificou que, mesmo tendo recebido as remessas deste lote no sábado, os imunizantes não foram distribuídos para os locais de vacinação.

O Instituto Butantan ressaltou a segurança e a qualidade do imunizante, dizendo que não há motivo para pânico, nem indicação de revacinar essas pessoas. Para saber se tomou a vacina do lote suspenso, de número 202108113H, o cidadão deve olhar a descrição no seu cartão de saúde. Qualquer reação adversa deve ser comunicada à unidade que aplicou a dose.

Como fica a vacinação?

Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro disse que, com a entrega da nova remessa da Pfizer pelo Ministério da Saúde, há possibilidade de que a primeira dose em adolescentes seja retomada na próxima quinta-feira, dia 9. A aplicação de segunda dose segue normalmente na cidade.

Maricá e Itaguaí

As prefeituras de Maricá e Itaguaí não têm estoque de imunizantes para a primeira dose e também esperam o envio de uma nova remessa pela União para dar continuidade às aplicações.

São Gonçalo

Na próxima quarta-feira (8), São Gonçalo retoma a vacinação para toda a população a partir de 14 anos, com primeira e segunda doses, nos 14 pontos fixos de atendimento, além do ônibus itinerante no Salgueiro.

Niterói

No município, não há mudanças previstas. Niterói segue em repescagem: todas as pessoas acima de 12 anos da cidade que ainda não se imunizaram podem procurar uma unidade de saúde para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Nesta segunda-feira (6), ponto facultativo, e terça-feira (7), feriado nacional, o horário de funcionamento dos postos de vacinação contra a Covid-19 será das 8h às 12h com entrada até 11h30. Nesses dias, também podem comparecer aos postos de vacinação para receber a dose de reforço, os idosos com mais de 85 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. É necessário levar os comprovantes de vacinação e de residência, e documento de identidade com foto.

A dose de reforço também será aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Para esse grupo será necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de vacinação, laudo médico ou receita médica.

Na segunda-feira, a vacinação ocorrerá nas policlínicas do Fonseca e Itaipu, além do drive-thru na UFF. Na terça-feira, a vacinação será na Policlínica da Engenhoca, no drive-thru da UFF e no Ginásio do Colégio Gomes Pereira (apenas primeira dose para pessoas acima de 18 anos)