Trens e metrô terão tarifa mais alta a partir de janeiro; saiba quando e valores

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 26, que a tarifa básica dos trens e metrô passará de R$ 5,00 para R$ 5,20 a partir do próximo dia 6 de janeiro, sendo mantidas todas as atuais gratuidades existentes. O reajuste previsto é inferior à inflação de 5,09%, com base na projeção do IPC-FIPE.

O novo valor reflete a necessidade de manter a sustentabilidade financeira e a qualidade dos serviços prestados à população e foi decidido após análise das despesas operacionais crescentes, incluindo custos com manutenção, infraestrutura e pessoal.

Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do governo paulista, o objetivo é garantir a eficiência e a segurança do sistema de transporte público, e o reajuste da tarifa é uma medida necessária para assegurar a continuidade desses padrões.

Na nota, a gestão paulista afirma que a receita adicional proveniente do ajuste tarifário será integralmente reinvestida na modernização e expansão da infraestrutura de transporte público — atualmente, a STM tem 17 obras em andamento, com investimento de R$ 38,5 bilhões.

Tarifa do ônibus

Mais cedo, foi anunciado que a tarifa básica do transporte público municipal por ônibus será reajustada para R$ 5,00 a partir de 6 de janeiro de 2025. O aumento representa uma correção de 13,6%.

Durante reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) nesta quinta-feira, 26, a SPTrans apresentou a evolução dos custos do sistema de transporte desde a última atualização tarifária. Foi destacado que o reajuste ficou abaixo da inflação acumulada no período.

A nova tarifa de R$ 5,00, definida pela prefeitura de São Paulo, corresponde ao menor valor entre as opções discutidas pelo Conselho. O novo valor será encaminhado à Câmara Municipal, seguindo os trâmites legais.

Todas as gratuidades existentes serão mantidas, assim como a integração entre até quatro ônibus em um período de 3 horas.