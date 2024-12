Tarifa de ônibus em SP deve ficar entre R$ 5 e R$ 5,20, informa SPTrans

O preço da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo ficará mais caro a partir de 2025, segundo a SPTrans. Em uma reunião realizada nesta quinta-feira, 26, pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, a empresa projetou que o novo valor deve ficar entre R$ 5 e R$ 5,20, o que representa um reajuste que pode variar de 13,6% a 18,2% quando comparado com os atuais R$ 4,40 pago pelos passageiros. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Esse valor é o mesmo desde 2020, quando o preço foi reajustado pela última vez ainda na gestão de Bruno Covas (PSDB).

Aumento de custos e redução de passageiros

Entre a justificativa usada pela empresa para o novo valor, estão a diminuição do número de passageiros pagantes e o aumento dos custos para manter o sistema de transporte. Segundo a SPTrans, em 2019, 52% dos passageiros eram pagantes e outros 23% usufruíam dos benefícios de gratuidade. Já em 2024, a porcentagem de usuários pagantes caiu para 50% e a de pessoas com direito a gratuidade subiu para 28% dos paulistanos que utilizam a frota da cidade.

Ao falar do aumento do custo com a frota, a SPTrans citou o aumento de 57% referente ao reajuste do diesel usado como combustível dos veículos, aliada à inflação de 33% desde 2019 até 2024. Ainda pontuou a inclusão de mais veículos equipados com ar-condicionado ao exemplificar que o custo total com os ônibus de SP em 2019 era de R$ 8,7 bilhões e que em 2024 chegou a R$ 11,3 bilhões.

Receita menor

Ainda de acordo com a SPTrans, a receita da empresa este ano ficou em R$ 4,6 bilhões, um valor de R$ 900 milhões a menos do que os R$ 5,5 bilhões de 2019. Hoje, o custo mensal estimado para manter os ônibus operando normalmente é de R$ 1 milhão por mês, equivalente a R$ 11,86 por passageiro.

