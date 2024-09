O apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 31,5% das intenções de voto, segundo pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com o instituto Futura, divulgada nesta quarta-feira, 4.

Na segunda posição, quatro candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro do levantamento: Bruno Engler (PL), com 14%; Duda Salabert (PDT), com 12,8%; Fuad Noman (PSD), com 9,4%; e Rogério Correia (PT), com 7,9%. Carlos Viana (Podemos) aparece logo em seguida com 5,1%, empatado com Gabriel (MDB), que registra 2,2%.

Os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo somam 7,9%, enquanto os indecisos totalizam 8,7%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 15 de agosto, Tramonte subiu 8,2 pontos percentuais, consolidando sua liderança. Engler oscilou negativamente 2,4 pontos percentuais, Salabert avançou 3,2 p.p., Fuad teve variação negativa de 1,6 p.p., enquanto Correia manteve praticamente o mesmo percentual da pesquisa anterior.

Pesquisa para prefeito de BH:

Mauro Tramonte (Republicanos): 31,5%

Bruno Engler (PL): 14%

Duda Salabert (PDT): 12,8%

Fuad Noman (PSD): 9,4%

Rogério Correia (PT): 7,9%

Carlos Viana (Podemos): 5,1%

Gabriel (MDB): 2,2%

Indira Xavier (UP): 0,4%

Wanderson Rocha (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,9%

NS/NR/Indeciso: 8,7%

Tramonte também lidera na espontânea

Na pesquisa espontânea, Tramonte aparece com 18,4%, enquanto Engler registra 11,6%. Duda Salabert tem 8,3%, e Noman, 8,1%. O levantamento também aponta que 32,7% dos entrevistados estão indecisos, e 10,1% declaram intenção de votar em branco ou anular.

Pesquisa espontânea:

Mauro Tramonte: 18,4%

Bruno Engler: 11,6%

Duda Salabert: 8,3%

Fuad Noman: 8,1%

Rogério Correia: 4,4%

Carlos Viana: 2,0%

Gabriel: 2,0%

Indira Xavier: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,1%

Outros: 2,4%

NS/NR/Indeciso: 32,7%

No quesito rejeição, Duda Salabert lidera com 32,9%, seguida de Rogério Correia (24,5%), Carlos Viana (22,3%) e Bruno Engler (21,6%). Mauro Tramonte apresenta a menor taxa de rejeição entre os principais candidatos, com 15%, enquanto o atual prefeito, Fuad Noman, tem 16,2%.

Tramonte lidera com folga no segundo turno

Em todas as simulações de segundo turno, Mauro Tramonte lidera com mais de 50% das intenções de voto, com vantagem de pelo menos 20 pontos percentuais sobre os adversários. O oponente mais competitivo é o atual prefeito, Fuad Noman, que tem 24,1% contra 54,1% de Tramonte. Bruno Engler, que aparece em segundo lugar na disputa do primeiro turno, seria derrotado por Tramonte com uma margem de 22,4% a 54%.

Cenários de 2º turno:

Cenário 1

Mauro Tramonte: 54,0%

Bruno Engler: 22,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,5%

NS/NR/Indeciso: 5,1%

Mauro Tramonte: 52,2%

Carlos Viana: 19,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,0%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

Mauro Tramonte: 54,1%

Fuad Noman: 24,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,8%

NS/NR/Indeciso: 6,0%

Mauro Tramonte: 57,0%

Rogério Correia: 20,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,6%

NS/NR/Indeciso: 5,7%

Mauro Tramonte: 58,9%

Duda Salabert: 23,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,9%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Bruno Engler: 38,1%

Duda Salabert: 32,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 22,0%

NS/NR/Indeciso: 7,7%

Bruno Engler: 36,5%

Fuad Noman: 32,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,4%

NS/NR/Indeciso: 9,8%

Carlos Viana: 35,7%

Bruno Engler: 31,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,5%

NS/NR/Indeciso: 8,0%

Bruno Engler: 37,1%

Rogério Correia: 29,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 23,1%

NS/NR/Indeciso: 10,2%

Fuad Noman: 36,2%

Duda Salabert: 29,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,1%

NS/NR/Indeciso: 9,6%

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número MG-06610/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre os dias 26 de agosto e 2 de setembro, utilizando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.