Quando o Corinthians vai jogar a final do Mundial de Clubes Feminino?

Após vencer o Gotham FC nesta quarta-feira, 28, por 1 a 0, o Corinthians garantiu vaga na final do Mundial de Clubes Feminino.

O clube vai disputar o título no próximo domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

A decisão será disputada no estádio do Arsenal e reunirá os vencedores das semifinais realizadas nesta quarta-feira, 28, no Gtech Community Stadium, em Brentford. O outro finalista sai do confronto entre Arsenal e ASFAR.

O Corinthians chegou ao Mundial Feminino após conquistar a Libertadores Feminina de 2025, resultado que garantiu ao clube mais uma participação em torneio internacional.

Brasileirão Feminino terá aumento na premiação da CBF e patrocinadores

Quando e onde será a final do Mundial?

A final do Mundial Feminino de Clubes está marcada para domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Quem será o adversário do Corinthians?

O adversário do Corinthians na final será definido no duelo entre Arsenal e ASFAR também nesta qurta-feira, 28, às 15h, válido pela outra semifinal do Mundial Feminino de Clubes.

Copa Feminina no Brasil é 'prêmio contra anos de discriminação', diz Arthur Elias

Disputa do terceiro lugar

Antes da final, o torneio terá a decisão do terceiro lugar, programada para 11h45 (horário de Brasília), também no Emirates Stadium. O jogo será entre o Gothan FC e o perdedor do confronto entre Arsenal e ASFAR.