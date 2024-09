O deputado estadual e apresentador Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com pesquisa Real Time Big Data, contratada pela TV Record, divulgada nesta quinta-feira, 26.

O candidato tem 27% das intenções de voto, uma oscilação de dois pontos percentuais negativos em relação aos 29% que tinha no estudo anterior, publicado no dia 19 de setembro, mas dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) tem 19% das intenções de voto, na semana passada ele tinha 20%. Em seguida aparece o atual prefeito Fuad Noman (PSD) com 17%, variação de um ponto positivo em relação à pesquisa passada. Pela margem de erro, Engler e Fuad estão tecnicamente empatados.

Duda Salabert (PDT) registra 8%, o mesmo percentual de Gabriel (MDB) e Rogério Correia (PT). Carlos Viana (Podemos) tem 2%. Os demais candidatos não somaram.

Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo somam 6%, enquanto os indecisos totalizam 5%.

Intenções de voto em Belo Horizonte:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27%

6% NS / NR: 5%

Segundo turno em Belo Horizonte

O instituto também fez duas simulações de segundo turno. Na primeira Tramonte venceria Engler com 46% contra 33% das intenções de voto no candidato do PL. O republicano, por outro lado, aparece tecnicamente empatado com Fuad Noman no limite da margem de erro.

Cenário 1:

Mauro Tramonte (Republicanos): 46%

Cenário 2:

Mauro Tramonte (Republicanos): 43%

A pesquisa Real Time Big Data foi registrada no TSE como MG-09356/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.