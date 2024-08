O atual prefeito e candidato à reeleição Topázio Neto (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Florianópolis, de acordo com pesquisa Quaest encomendada pela NSC TV, afiliada da TV Globo, e divulgada nesta terça-feira, 27. Neto tem 40% das intenções de voto contra o ex-prefeito da capital catarinense, Dário Berger (PSDB) que aparece em segundo com 16%.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o tucano está tecnicamente empatado com o deputado estadual Marquito (PSOL), que pontua com 13%. Dispityando a quarta posição estão o ex-vereador Pedro, conhecido como (Pedrão) Silvestre (PP), e o ex-vereador Vanderlei “Lela” Faria (PT), empatados com 6% cada. Os demais candidatos não somaram 1%.

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como SC-08197/2024 e realizou presencialmente 852 entrevistas entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto em Florianópolis

Topázio Neto (PSD): 40%

Dário Berger (PSDB): 16%

Marquito (PSOL): 13%

Pedrão (PP): 6%

Lela (PT): 6%

Brunno Dias (PCO): 0%

Carlos Muller (PSTU): 0%

Mateus Sousa (PMB): 0%

Rogério Portanova (Avante): 0%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Espontânea e rejeição

Topázio Neto também lidera na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados. O atual prefeito soma 21% das intenções de voto, seguido por 7% em Marquito e 3% em Dário Berger. Lela e Pedrão são citados por 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

A atual gestão da prefeitura de Florianópolis também foi avaliada pela Quaest. A maioria, 50%, apontaram p governo de Neto como positivo e 31% como regular. Somente 14% avaliaram como negativa e 5% não souberam ou não quiseram responder

Questionados, contudo, sobre a escolha de voto ser definitiva, 52% dos entrevistados afirmaram que podem mudar e 47% destacaram que a decisão é definitiva. Outros 1% responderam que não sabem ou não quiseram informar. O instituto também perguntou aos eleitores se eles conheciam os candidatos e, os conhecendo, se votariam ou não neles.

O candidato à reeleição é mais conhecido, com 56%, mas também acumula a segunda maior rejeição, de 30%, atrás somente do candidato do PSDB, que tem 43% de rejeição.

Topázio Neto (PSD)

Conhece e votaria: 56%

Não conhece: 11%

Conhece e não votaria (rejeição): 30%

Não sabem/não responderam: 3%

Dário Berger (PSDB)

Conhece e votaria: 37%

Não conhece: 16%

Conhece e não votaria (rejeição): 43%

Não sabem/não responderam: 4%

Marquito (PSOL)

Conhece e votaria: 25%

Não conhece: 45%

Conhece e não votaria (rejeição): 28%

Não sabem/não responderam: 2%

Pedrão (PP)

Conhece e votaria: 25%

Não conhece: 45%

Conhece e não votaria (rejeição): 28%

Não sabem/não responderam: 2%

Lela (PT)

Conhece e votaria: 16%

Não conhece: 62%

Conhece e não votaria (rejeição): 20%

Não sabem/não responderam: 2%

Carlos Muller (PSTU)

Conhece e votaria: 4%

Não conhece: 85%

Conhece e não votaria (rejeição): 11%

Não sabem/não responderam: 0%

Rogério Portanova (Avante)

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 80%

Conhece e não votaria (rejeição): 15%

Não sabem/não responderam: 2%

Mateus Souza (PMB)

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 87%

Conhece e não votaria (rejeição): 10%

Não sabem/não responderam: 0%

Brunno Dias (PCO)

Conhece e votaria: 2%

Não conhece: 84%

Conhece e não votaria (rejeição): 13%

Não sabem/não responderam: 1%