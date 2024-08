O atual prefeito e candidato à reeleição Topázio Neto (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Florianópolis, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta terça-feira, 13. Neto tem 46,9% das intenções de voto e supera em larga escala o segundo colocado, o deputado estadual Marquito (PSOL), que pontua com 14,9%.

Na terceira posição está o ex-prefeito da capital catarinense, Dário Berger (PSDB) com 12,4%. Ele é seguido pelo ex-vereador Pedro, conhecido como (Pedrão) Silvestre (PP), com 7,6% das intenções de voto, e o ex-vereador Vanderlei “Lela” Faria (PT), que marcou 2,1%. Os demais candidatos não têm 1%.

Intenções de voto em Florianópolis

Cenário 1

Topázio Neto (PSD): 46,9%

46,9% Marquito (PSOL): 14,9%

14,9% Dário Berger (PSDB): 12,4%

12,4% Pedro (Pedrão) Silvestre (PP): 7,6%

7,6% Vanderlei “Lela” Faria (PT): 2,1%

2,1% Mateus Sousa (PMB): 0,6%

0,6% Carlos Muller (PSTU): 0,2%

0,2% Ninguém/Branco/Nulo: 6,5%

6,5% NS/NR/Indeciso: 8,8%

Cenário 2

Topázio Neto (PSD): 49,6%

49,6% Marquito (PSOL): 15,3%

15,3% Dário Berger (PSDB): 12,6%

12,6% Pedro (Pedrão) Silvestre (PP): 7,1%

7,1% Rogério Portanova (PCdoB): 0,7%

0,7% Mateus Sousa (PMB): 0,4%

0,4% Carlos Muller (PSTU): 0,3%

0,3% Ninguém/Branco/Nulo: 4,8%

4,8% Indecisos: 9%

Cenário 3

Topázio Neto (PSD): 51%

51% Dário Berger (PSDB): 14,6%

14,6% Pedro (Pedrão) Silvestre (PP): 9,2%

9,2% Vanderlei “Lela” Faria (PT): 4,5%

4,5% Mateus Sousa (PMB): 0,7%

0,7% Carlos Muller (PSTU): 0,2%

0,2% Ninguém/Branco/Nulo: 9,7%

9,7% Indecisos: 9,6%

Atual prefeito lidera o segundo turno

Nas quatro simulações de segundo turno, Topázio Neto seria reeleito prefeito. O candidato do PSD derrotaria Dário Berger por 57,9% a 24,9%. Assim como nas disputas contra Marquito, Pedrão e Vanderlei, sobre os quais marca mais de 60% dos votos.

Rejeição e prioridades

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais dos candidatos à prefeitura de Florianópolis eles não votariam de jeito nenhum. O mais citado foi Dário Berger, rejeitado por 38,5%. Na sequência estão Marquito, com 28,2%, e Vanderlei “Lela” Faria, com 18,8%. Topázio Neto aparece em quarto, com 17,4% de rejeição.

Na pesquisa, os entrevistados também apontaram que a saúde e a educação devem ser as prioridades do próximo prefeito de Florianópolis. As duas áreas foram citadas por 47,2% e 39,5%, respectivamente. A mobilidade urbana também é prioridade para 18,1% dos eleitores.

A pesquisa foi registrada no TSE como SC-07859/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 3 e 8 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.