O prazo para regularizar o título de eleitor com a Justiça Eleitoral termina nesta segunda-feira, 19 de maio. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 145 mil eleitores já resolveram suas pendências. No entanto, mais de 5 milhões de pessoas que deixaram de votar nas três últimas eleições, sem apresentar justificativa ou quitar a multa, ainda estão com o título irregular e correm o risco de ter o documento cancelado se não agirem dentro do prazo. Veja abaixo o que fazer para regularizar a documentação.

Como saber se preciso regularizar meu título de eleitor?

Para auxiliar a eleitora ou o eleitor a checar se está em situação regular ou tem alguma pendência, A Justiça Eleitoral orienta que as eleitoras e os eleitores acessemo site do TSE para verificar se constam na lista dos títulos passíveis de cancelamento.

O serviço é gratuito e deve ser realizado no site oficial da Corte eleitoral. Também pode ser feito por meio do e-Título e nos cartórios eleitorais, no horário de expediente.

Para concluir a regularização, no caso de quem consta como pessoa faltosa, basta realizar o pagamento das multas, mas a medida só é válida até o dia 19 de maio. Depois desse prazo, o processo se torna mais complexo, exigindo a apresentação de outros documentos, como comprovante de endereço, por exemplo.

No caso de falta não justificada e sem pagamento de multa, será aplicada multa por turno ausente, definida pelo juiz eleitoral. O pagamento pode ser feito via o site Autoatendimento Eleitoral, pelo app e-Título ou no cartório. O registro de quitação do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento.

Caso o eleitor declare a impossibilidade de pagamento, o juiz pode dispensar a multa.

Por que preciso estar com o título em dia?

Além de não ter o direito de votar, não estar com o título de eleitor regularizado pode impedir o acesso a serviços públicos essenciais. Segundo o TSE, quem não estiver com o documento em dia fica impedido de:

Tirar passaporte Se inscrever em concurso e tomar posse em cargo público Ser contratado para cargo comissionado em órgão público, como prefeitura Participar de programas sociais do governo Se matricular em instituições públicas de ensino e inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), caso seja maior de 18 anos Regularizar outros documentos, como o CPF, por exemplo

*Com O Globo.