'Aqui em Xique-Xique': saiba como é a cidade na Bahia que virou meme

"Aqui em Xique-Xique está tudo normal."

Se você é uma pessoa cronicamente online, provavelmente já ouviu falar desta cidade baiana, que, nos últimos anos, se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Localizada no interior da Bahia, a razão para sua popularidade não se deve apenas à sua localização remota, mas também ao nome inusitado, que remete a um tipo de cacto encontrado na região.

Uma cidade distante, mas agora muito presente nas piadas digitais

Xique-Xique, situada a cerca de 600 km de Salvador, passou a ser mencionada com frequência em memes, principalmente no X (antigo Twitter) e no TikTok.

O ponto central desses memes é sugerir que quem mora na cidade está tão distante dos grandes centros urbanos que, na brincadeira, pouco se importa com acontecimentos globais. Um exemplo clássico é: “moro em Xique-Xique, então não me preocupo com isso”. Em eventos como o Oscar, surgiram piadas como: "Aqui em Xique-Xique, a Fernanda Torres já ganhou".

Esses memes começaram a ganhar força em 2023, mas foi em 2024 que realmente explodiram.

O humor digital se espalhou rapidamente, gerando uma mistura de curiosidade e diversão por parte dos internautas. O que antes era desconhecido para grande parte do Brasil, agora Xique-Xique é reconhecida principalmente por sua conexão com a cultura digital e o humor das redes sociais.

Nesta quarta-feira, 9, uma usuária do X publicou uma thread detalhando como é morar na cidade. Ela destacou que em Xique-Xique "não tem McDonald's, Subway, Burger King, Bob's... Não há nenhuma rede de fast food".

Ela ainda mencionou que, embora existam lojas de franquias como Magazine Luiza e Casas Freire, as grandes redes não se sustentam por lá. Um exemplo disso foi a loja da Americanas, que deixou a cidade em cerca de três anos.

como eh morar em xique xique bahia

por alguem nascida e criada aqui fazendo isso pq td mundo faz meme da minha cidade o tempo td. pic.twitter.com/tGR9wDsrmR — debora keIIy (@erodolli) April 9, 2025

Saiba mais sobre Xique-Xique

Xique-Xique é um município localizado na Região Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, à margem direita do Rio São Francisco.

Fundada em 1714, a cidade se tornou um município independente em 6 de julho de 1832. Com uma área total de 5.079,662 km², Xique-Xique se destaca por seu vasto território, mas sua população é relativamente baixa, o que resulta em uma densidade demográfica de 9,2 habitantes por km² em 2024.

De acordo com o Censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Xique-Xique era de 44.757 habitantes. A estimativa para 2024 é de 46.979 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) registrado em 2010 foi de 0,585, considerado baixo.

Como é a economia em Xique-Xique?

Xique-Xique apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 461.160,47 milhões em 2021, com um PIB per capita de R$ 9.904,22 no mesmo ano. A economia é dominada pela administração pública, que responde por 44,8% do PIB. Os serviços vêm em segundo lugar, com 37,5%, seguidos pela agropecuária com 14,1% e pela indústria, que representa apenas 3,7% do total.

Como nasce em Xique-Xique é o que?

Quem nasce em Xique-Xique é xiquexiquense.