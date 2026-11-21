Três filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro foram autorizados a visitá-lo diariamente enquanto durar a internação no Hospital DF Star, em Brasília. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e foi tomada neste sábado, 21, a pedido da defesa.

A autorização vale para o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), para Jair Renan Bolsonaro e para a filha caçula do ex-presidente, que é menor de idade. A enteada de Bolsonaro, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também poderá fazer as visitas.

O pedido foi apresentado pela defesa em caráter de urgência, depois que o ex-presidente deu entrada no hospital particular na tarde desta sexta-feira, 20, com dor e distensão abdominal.

Na decisão, Moraes determina que as visitas sigam as regras internas do hospital. O ministro também proíbe a entrada "de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios" de Bolsonaro.

Os outros dois filhos do ex-presidente, que estão nos Estados Unidos, não fazem parte da autorização. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro vive no país desde 2025. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil depois de perder a eleição presidencial de outubro.

Segundo a equipe médica, os exames feitos no hospital mostraram uma obstrução parcial no intestino delgado associada a aderências na parede abdominal. O quadro é uma sequela das cirurgias feitas desde a facada que Bolsonaro levou em setembro de 2018, durante a campanha presidencial.

De acordo com o boletim médico desta sexta-feira, o ex-presidente está estável, consciente e recebendo medicação. Neste sábado, o cardiologista Brasil Caiado, que integra a equipe, informou que os médicos acompanham a evolução do quadro para decidir se uma nova cirurgia será necessária.

Em uma publicação numa rede social, Carlos Bolsonaro afirmou que o pai recebeu uma sonda nasal para a retirada de resíduos alimentares e que estava com dores e enjoos.

Prisão domiciliar

Bolsonaro saiu de casa na sexta-feira escoltado pela Polícia Militar do Distrito Federal, depois de ser avaliado por Caiado. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília desde março.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, ele obteve o benefício em 24 de março, por decisão de Moraes, após uma internação por broncopneumonia. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia se manifestado a favor da medida.