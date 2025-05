Tempo vira em SP e tarde é de chuva; Defesa Civil emite alerta

A tarde deste sábado, 10, é marcada por chuva fraca intermitente e céu encoberto em São Paulo, com registro de ventos e queda nas temperaturas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o avanço de uma frente fria pelo litoral paulista está por trás da mudança no clima.

A Defesa Civil emitiu, por volta das 16h, um alerta para moradores das Zonas Oeste e Sul da capital, recomendando que busquem abrigo.

As chuvas também se estendem a municípios vizinhos da Região Metropolitana, de acordo com imagens de satélite. Os dados das estações meteorológicas apontam que a máxima deste sábado foi de 26°C e a umidade relativa do ar permaneceu acima dos 56%, sem registros de precipitação significativa até então no mês de maio.

Tendência para o domingo de Dia das Mães

A previsão para este domingo, 11, data em que se comemora o Dia das Mães, indica tempo chuvoso desde a madrugada, com possibilidade de chuva moderada durante a manhã.

À tarde, a tendência é de diminuição das precipitações, restando apenas chuviscos isolados até a noite. As temperaturas devem oscilar pouco, com mínima de 15°C no fim do dia e máxima de 19°C, caracterizando baixa amplitude térmica.

A segunda-feira, 12, continuará fria. A madrugada começa com céu encoberto e chuviscos, mas o afastamento da frente fria ao longo do dia permitirá alguns períodos de sol entre muitas nuvens.

Mesmo assim, a temperatura máxima não deve passar dos 18°C, mantendo a sensação de frio. A umidade relativa do ar seguirá elevada, com índices entre 80% e 95%.