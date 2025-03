Tempestade em SP deixa um morto e mais de 170 mil pessoas sem luz nesta quarta-feira

Uma forte tempestade atingiu a capital e região metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 12. Há relatos de árvores caídas, granizo e princípio de enchentes. Uma pessoa morreu. Mais de 173 mil pessoas estão sem luz, segundo a Enel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem que morreu estava dentro de um veículo quando foi atingido por uma árvore, que caiu com a força do vento. O caso aconteceu na rua Arthur de Azevedo, na altura do número 495, em Pinheiros. Duas outras pessoas foram socorridas pelo Samu.

Os imóveis sem eletricidade são de 24 municípios da região metropolitana de São Paulo. 156 mil afetados residem na capital. Em nota, a empresa declarou que as equipes já estão trabalhando para reestabelecer a energia para os clientes impactados pelas chuvas.

"Neste momento, técnicos trabalham para normalizar o fornecimento para cerca de 173 mil clientes que tiveram o serviço afetado, o que equivale a 2,1% dos 8 milhões de unidades atendidas pela empresa nos 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital", diz a nota. "Em situações de contingência, para registro de falta de energia, a empresa orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais para mais agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) e o WhatsApp: (21) 99601-9608."

O Corpo de Bombeiros recebeu 65 chamadas relacionadas à queda de árvores e outros problemas causados pela tempestade.

Às 16h55, a Defesa Civil de São Paulo estadual emitiu um "alerta severo" para celulares nas regiões Norte, Oeste e Centro. Até a publicação desta matéria, não há registros de vias totalmente intransitáveis.

Queda de árvores e granizo

Em Pinheiros, zona oeste, e em outras partes do centro, houve queda de granizo, e várias árvores foram derrubadas. No Largo do Arouche, no centro, uma árvore caiu e interrompeu a circulação de veículos. Na praça Rotary, na Vila Buarque, uma árvore destruiu uma banca de jornal. Além disso, na rua dos Pinheiros, um carro foi atingido por um galho de árvore que caiu sobre o veículo.

O Inmet também emitiu alertas para fortes chuvas em várias regiões do país. No extremo sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e litoral sul de São Paulo, o Inmet anunciou avisos laranja, de perigo, válidos até a manhã de quinta-feira, 13, com possibilidade de até 100 mm de chuva em 24 horas.