Temperatura sobe em SP e chuva retorna à noite; veja a previsão desta quinta-feira

São Paulo tem previsão de um dia mais quente nesta quinta-feira, 16, com a temperatura máxima chegando a 29°C, um aumento de cerca de 4°C em relação a quarta, 15.

A manhã começa com o sol aparecendo entre poucas nuvens, mantendo o tempo firme e agradável para quem precisa sair cedo. À tarde, porém, o calor vai aumentando e as nuvens se intensificam, criando um ambiente mais abafado na cidade e fazendo os termômetros subirem gradualmente.

Já à noite, a situação muda e há previsão de pancadas de chuva isoladas, com um volume esperado de 4,8 mm e 42% de probabilidade de precipitação, o que significa que é melhor ter um guarda-chuva por perto caso você tenha compromissos.

A temperatura mínima fica em 16°C, com a umidade relativa do ar variando entre 51% e 92% ao longo do dia. Os ventos sopram de leste-sudeste a 7 km/h, enquanto o sol nasce às 5h33 e se põe às 18h11.

Vale destacar que essa mudança no tempo ocorre após uma semana marcada por temporais em diversas regiões do estado. Além disso, a tendência de redução da instabilidade vai se confirmando, trazendo um período mais seco nos próximos dias.

Fim de semana terá frio intenso

O sábado, 18, será marcado por tempo severo na capital, com chuva forte e trovoadas durante todo o dia. A precipitação pode chegar a 20,2 mm, com as temperaturas ficando entre 16°C e 24°C.

Nesse dia, a recomendação é evitar áreas de risco de alagamento e, se possível, aproveitar para ficar em casa.

O domingo, 19, por sua vez, traz uma mudança brusca no clima, com a temperatura despencando para 12°C de mínima e máxima de apenas 16°C, tornando-se o dia mais frio da semana e exigindo que os paulistanos resgatem aquele casaco guardado no armário.

A boa notícia é que não há previsão de chuva, e o sol deve ir aparecendo entre muitas nuvens ao longo do dia.