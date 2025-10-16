Casual

Festival de comida italiana chega a São Paulo com pratos a partir de R$ 59

35º São Paulo Restaurant Week traz menus da Itália a 190 restaurantes paulistas; bistrô de Claude Troisgros é um dos destaques

São Paulo Restaurant Week: mais de 200 restautantes da capital entram no festival italiano em outubro (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10h58.

A gastronomia italiana já tem lar fixo na terra da garoa em alguns dos melhores restaurantes do país. Mas a partir desta quinta-feira, 16, vai trazer a Itália de vez para 190 estabelecimentos paulistas na 35ª edição da São Paulo Restaurant Week.

Até o dia 16 de novembro, o festival gastronômico traz a culinária mediterrânea para a capital paulista com o tema Uma Volta pela Itália. Além da comida típica do país, o evento reforça a importância do convívio à mesa, um valor profundamente enraizado na cultura italiana.

De menus mais sofisticados a outros mais acessíveis, festival oferece cardápios em quatro categorias: Tradicional, Plus, Premium e Diamond. Os valores são fixos, e começam na casa dos R$ 59. A proposta é democratizar o acesso à boa gastronomia para conhecer novas casas e sabores, além de valorizar a cozinha autoral dos chefs brasileiros e internacionais.

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Restaurant Week é um dos maiores e mais tradicionais festivais gastronômicos do Brasil. Ao longo de quase duas décadas, tem se consolidado como uma plataforma que valoriza o trabalho de chefs locais e amplia o acesso à gastronomia de qualidade.

Restaurantes de destaque na São Paulo Restaurant Week

Entre os destaques da edição, o Menu Diamond se destaca por oferecer uma experiência mais sofisticada e traz o chef Claude Troisgros, com o Bistrot du Quartier, como um dos estreantes da categoria. Ele trará ao público menus autorais, preparados com ingredientes selecionados diretamente da Itália.

O restaurante La Ficazza, por sua vez, apresenta um Menu Premium com pratos tradicionais da cozinha siciliana, como o Carbonara, Gnocchi recheado com queijos e Polpettone crocante. As sobremesas também fazem referência às tradicionais confeitarias italianas, com opções como Cannoli recheado com creme de Gianduia e Pistache, e Pera al Vino com creme mascarpone.

O Kombina Felice aposta no Menu Plus, que mistura tradição com criatividade. Entre as opções estão o Polpetone Felice, recheado com queijo minas e servido com fettuccine ao molho Alfredo, e o Spaghetti Carbonara com camarões, versão inovadora de um dos pratos mais tradicionais da Itália.

Já o Merlino traz pratos clássicos como o Risotto Tricolore e o Spaghetti alla Carbonara, além de versões vegetarianas que atendem a um público diversificado.

Contribuição social

O evento, que conta com o patrocínio de marcas como Payby, Nestlé e iFood, reforça a importância das parcerias no fortalecimento da gastronomia, além de contribuir para a movimentação da cadeia produtiva, que envolve restaurantes, produtores e profissionais do setor.

A São Paulo Restaurant Week convida mais um ano os participantes a contribuirem com R$ 2,00 por menu para o Projeto Chef Aprendiz, iniciativa que utiliza a gastronomia como ferramenta de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade.

