Frente fria avança sobre o Sudeste e provoca risco de temporais neste fim de semana

O tempo fica bastante instável na região Sudeste do Brasil neste fim de semana.

Após os temporais na sexta-feira, 18, no estado de São Paulo, as condições para chuva aumentam neste sábado com a chegada de uma frente fria ao litoral paulista, que vai avançar até o Espírito Santo durante o domingo, 20, segundo o ClimaTempo.

A tendência de circulação horária dos ventos em torno de 5 quilômetros de altitude deve predominar sobre o Sudeste, o que vai ajudar a formar e a espalhar as áreas de instabilidade sobre a região ao longo do fim de semana.

Previsão para sábado

Uma nova frente fria avança do Sul do Brasil e chega a São Paulo, e as áreas de instabilidade se intensificam.

O sábado será um dia com risco de chuva forte nos quatro estados da região Sudeste do Brasil . A chuva ocorre principalmente à tarde e à noite, com risco de raios e fortes rajadas de vento, mas o período da manhã já é com muita nebulosidade e condições para chuva fraca.

O ClimaTempo alerta para o maior risco de temporais no extremo oeste (região de Presidente Prudente), região de Campinas, de São Paulo, na serra da Mantiqueira, no litoral paulista, na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba.

O Grande Rio e quase todas as regiões do estado do Rio de Janeiro também ficam em alerta para temporais neste sábado, exceto a região de Campos, no norte fluminense. Em Minas Gerais, o risco de temporais é para a Grande Belo Horizonte, região do Sul de Minas e da Zona da Mata Mineira.

Frente fria avança pelo litoral do Sudeste no domingo

Durante o domingo, a frente fria segue em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.

As áreas de instabilidade vão se intensificar no decorrer do dia nestes dois estados e permanecem sobre o Rio de Janeiro , mas as nuvens carregadas se afastam de grande parte do estado de São Paulo.

O sol reaparece em grande parte do interior paulista, mas ainda pode chover com moderada a forte intensidade na divisa de São Paulo com Minas Gerais. A Grande São Paulo fica nublada e com chuva a qualquer hora, mas com fraca a moderada intensidade.

O litoral paulista tem um dia nublado, com chuva e ventos marítimos moderados e frequentes no decorrer do dia.

O domingo será com predomínio de céu nublado e chuva frequente, a qualquer hora, em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. A chuva pode cair moderada a forte em vários locais .

A Climatempo alerta para o maior risco de temporais no litoral sul e no Norte Fluminense, no Sul e no Norte capixaba. Alerta também para o tempo chuvoso no domingo na Baixada Santista e no Litoral Norte de São Paulo.

A chance de raios é baixa, mas a chuva pode ser moderada a forte e em vários momentos do dia.

No feriado da segunda-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, a chuva deve se concentrar no litoral do Sudeste, com fraca a moderada intensidade, e pancadas de chuva continuam no Norte e Leste de Minas Gerais.

Vento frio no Sudeste no fim de semana

Por causa da passagem da nova frente fria, durante o domingo e na segunda-feira, o vento frio de origem polar se espalha sobre o Sudeste. A temperatura vai baixar em todos os estados, mas não há previsão de madrugadas geladas. As tardes ficam amenas e agradáveis.

As regiões serranas e a Grande São Paulo terão uma sensação de friozinho o dia todo.