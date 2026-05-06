Economia

Macro em Pauta

SP é o estado com melhor desempenho econômico nos últimos 3 anos, diz CLP

Estudo com base em dados de 2023 a 2025 mostra liderança consolidada paulista e avanço de estados como Espírito Santo e Paraíba

SP: estado manteve a liderança, enquanto estados do Nordeste avançaram

SP: estado manteve a liderança, enquanto estados do Nordeste avançaram

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h00.

São Paulo foi o estado com melhor desempenho econômico do país entre 2023 e 2025, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições, do Centro de Liderança Pública (CLP) divulgado nesta quarta-feira, 6.

O levantamento analisa uma série histórica para entender a evolução das gestões estaduais nos últimos três anos e posicionar o debate eleitoral com base em evidências.

A liderança paulista se apoia em resultados em três dos quatro pilares avaliados — infraestrutura, inovação e capital humano.

O estado ficou entre os primeiros colocados nesses indicadores ao longo dos três anos, mantendo uma trajetória estável.

“Chegar é difícil, manter é mais difícil ainda”, afirmou Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, ao destacar a capacidade de São Paulo de sustentar sua posição.

A metodologia desta edição difere do ranking anual tradicional. Para garantir comparabilidade, o CLP considerou apenas indicadores presentes nos três anos analisados e distribuiu pesos de forma equilibrada entre os pilares.

“O nosso olhar aqui é sobre evolução, não apenas fotografia de um ano”, disse Barros.

Na sequência de São Paulo, aparecem Santa Catarina e Paraná. Os destaques mostram a concentração de desempenho no eixo Sul-Sudeste.

Segundo Barros, esse recorte revela um padrão histórico: estados dessa região mantêm vantagem estrutural em indicadores econômicos, como ambiente de negócios e qualificação da mão de obra.

Ao mesmo tempo, o estudo traz um segundo recorte: o ritmo de crescimento.

Nesse indicador, o Espírito Santo lidera. O estado avançou do 10º para o 7º lugar, impulsionado por melhorias em potencial de mercado e capital humano.

Segundo Barros, políticas de concessões e parcerias público-privadas (PPPs), acordos entre governo e iniciativa privada para viabilizar investimentos, ajudaram a estruturar esse salto.

Outros estados também ganharam destaque pelo avanço recente, como Paraíba, Sergipe e Piauí. Embora ainda distantes dos líderes em termos absolutos, esses estados apresentaram melhora relevante em relação a si próprios.

“Os estados têm hoje uma versão melhor do que eram há três anos, mas ainda há um Brasil dividido entre Centro-Sul e Norte-Nordeste”, afirmou Barros.

Paraíba e Paraná ilustram caminhos distintos

Entre os casos destacados pelo estudo, a Paraíba aparece como exemplo de transformação.

O estado avançou em políticas de atração de investimentos e turismo, com projetos estruturados no litoral, especialmente na região de Cabo Branco.

A estratégia inclui licenciamento ambiental e entrada de capital estrangeiro em empreendimentos como resorts.

“A Paraíba se mexeu de uma maneira em que ela se destaca não só como a melhor do Nordeste, mas com um destaque grande em nível Brasil”, afirmou Barros.

Já o Paraná representa um modelo de consolidação. O estado, que já figurava entre os líderes, combina crescimento econômico com políticas ambientais, focando em produtos de maior valor agregado e menos dependência de commodities, bens primários com baixo nível de processamento.

“Quais são as políticas que fazem o Paraná ser o que o governador chama de ‘mercado do mundo’? É olhar menos para commodity e mais para produto industrializado, com maior valor agregado”, disse.

Segundo o CLP, esses exemplos ajudam a cumprir o objetivo central do ranking: servir como base para políticas públicas. “A ideia é mostrar o que deu certo e pode ser replicado”, disse Barros.

Capital humano expõe gargalos estruturais

O pilar de capital humano ajuda a explicar parte dessa desigualdade. O indicador considera variáveis como qualificação da força de trabalho, produtividade, formalidade do emprego, inserção econômica — inclusive de jovens — e níveis de subocupação.

Apesar de avanços pontuais, há uma limitação estrutural. Segundo o CLP, o país ainda enfrenta escassez de mão de obra qualificada em diversos setores, do agronegócio à construção civil. Essa restrição afeta diretamente a capacidade de crescimento econômico dos estados.

Barros conecta esse cenário a debates recentes sobre mercado de trabalho, como a discussão do fim da escala 6x1, modelo de jornada com seis dias de trabalho e um de descanso.

Para ele, mudanças desse tipo exigem uma base mais robusta de trabalhadores qualificados.

“O Brasil não tem capital humano suficiente para sustentar algumas dessas mudanças sem impacto econômico”, disse.

Acompanhe tudo sobre:economia-brasileiraEstado de São Paulo

Mais de Economia

Minha Casa, Minha Vida: Governo reduz juros e amplia prazo de pagamento do Reforma Casa Brasil

Exclusivo: governo Lula licitará 20 terminais logísticos em 2026, diz ministro

Latam gastará R$ 3 bilhões a mais com combustível por guerra no Irã

Alckmin diz que Pix e sanções serão prioridades em encontro de Lula e Trump

Mais na Exame

Mundo

Irã exige acordo 'justo' com EUA e Trump fala em progresso nas negociações

Tecnologia

Samsung entra no clube de empresas asiáticas avaliadas em US$ 1 trilhão

Mercados

Fluxo cambial no Brasil, PMIs na Europa e emprego nos EUA: o que move os mercados

Inteligência Artificial

O que é “deep research”, recurso de IA que promete substituir horas de busca online